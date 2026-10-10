КМЕТ ЗА ЕДИН ДЕН - когато младите поеха Самоков! Ученици от пет самоковски училища влязоха в ролите на местната власт и се запознаха отблизо с работата на общината, отговорностите на ръководството и процеса на вземане на решения.

За един ден кмет на община Самоков стана Константин Попов от ПТГ „Никола Й. Вапцаров“. Заедно с кмета д-р инж. Ангел Джоргов той посети част от строителните обекти, по които се работи в момента.

Александър Марков от Спортно училище „Никола Велчев“ се запозна с работата по направление „Култура, образование, спорт, младежки дейности, социална политика, здравеопазване и туризъм“. Георги Димчев от Професионалната гимназия по туризъм влезе в ролята на заместник-кмет по направление „Строителство, транспорт и екология“, а Белослава Георгиева от ППМГ „Константин Фотинов“ - по направление „Финанси, местни данъци и такси, икономика и търговска дейност”. Иван Иванов от СУ „Отец Паисий“ пое ролята на Секретар на общината.

Младите хора разговаряха с кмета, заместник-кметовете Венета Галева, Петър Костов и Станимира Давидова и секретаря на общината Станислава Цветкова. Те посетиха и Контактния център, където научиха повече за обработването на сигналите на гражданите.

В инициативата, посветена на Деня на българската община, се включиха и младите общински съветници от Младежкия парламент при ПТГ „Никола Й. Вапцаров“, с председател Кирил Борисов. Заедно с председателя на Общинския съвет Мая Христева те проведоха импровизирано заседание и се запознаха с правомощията на местния парламент.

„Общината не е място, където само се издават документи и се слагат печати, а жив организъм, в който се работи в динамична среда и в различни направления“, подчерта секретарят на общината Станислава Цветкова.

„Кмет за един ден“ даде на младите хора не просто възможност да наблюдават, а да участват, да задават въпроси и да споделят идеи. Защото, за да променяш града си, първо трябва да разбираш как се управлява. А бъдещето на Самоков започва още днес - с активните и ангажирани млади хора!