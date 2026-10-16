„Маргаритка“ идва с весело шоу в най-новия магазин на Kaufland в София

Събитието ще се проведе на 25 октомври от 11:00 ч. в магазина на веригата на ул. „Любляна“ № 46

Обичаната от децата „Маргаритка“ идва с весело музикално шоу за цялото семейство броени дни след откриването на най-новия магазин на Kaufland в София в кв. „Овча купел“ (ул. „Любляна“ № 46). Събитието ще се проведе на 25 октомври (неделя) от 11:00 часа.

Специални гости ще бъдат любимите герои Биби и Мими. За децата и техните родители ще има много песни, танци и игри, а водещ ще бъде актьорът Тодор Доцев – Тоци, който говори умело езика на най-малките.

„Маргаритка“ е обичан български проект, който съчетава музика, истории и игри, за да помага на децата да откриват света и да изграждат полезни навици. Срещите събират стотици посетители в магазините на веригата.

Шоуто е част от събитията по повод откриването на новия магазин на Kaufland в столицата. Децата и родителите са поканени на събитие и в съботния ден на 24 октомври, когато малчуганите ще могат да се включат в специално спортно приключение със Симона Ръждавичка от „Игри на волята“.