Ново в Община Елин Пелин: Вече има и "Арена Столник"

Община Елин Пелин се похвали: Вече имаме и „Арена Столник“! Тържественото събитие беше открито от новото футболно игрище с изкуствена настилка в село Столник. Водосвет за здраве отслужи свещеник Пламен Мишев, а децата от Футболен клуб “Академия Мургаш”, набор 2016, се включиха в празника с демонстративен мач.

На откриването присъстваха заместник-кметът на община Елин Пелин, г-н Николай Плещов, кметът на село Столник, г-н Николай Владимиров, общинският съветник г-н Александър Станоев, жители и гости на населеното място.

Честито, Столник!