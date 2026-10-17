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Ново в Община Елин Пелин: Вече има и "Арена Столник"

17 октомври 2026, 12:44 часа 1352 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Елин Пелин
Ново в Община Елин Пелин: Вече има и "Арена Столник"

Община Елин Пелин се похвали: Вече имаме и „Арена Столник“! Тържественото събитие беше открито от новото футболно игрище с изкуствена настилка в село Столник. Водосвет за здраве отслужи свещеник Пламен Мишев, а децата от Футболен клуб “Академия Мургаш”, набор 2016, се включиха в празника с демонстративен мач.

На откриването присъстваха заместник-кметът на община Елин Пелин, г-н Николай Плещов, кметът на село Столник, г-н Николай Владимиров, общинският съветник г-н Александър Станоев, жители и гости на населеното място.

Честито, Столник!

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Община Елин Пелин
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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