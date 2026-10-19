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Откриха нов плувен басейн в село до Елин Пелин

19 октомври 2026, 19:11 часа 788 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Елин Пелин
Откриха нов плувен басейн в село до Елин Пелин

Дългоочакваният общински плувен басейн в село Равно поле беше официално открит днес - още една придобивка, с която община Елин Пелин разширява възможностите за развитие на детския спорт. Проектът е инициатива на ръководството на община Елин Пелин, а неговото осъществяване е повод за споделена гордост. Басейнът принадлежи на цялата ни община, а надеждите, които свързваме с него, са за нашите деца.

Община Елин Пелин планира и изграждането на още един басейн, предназначен за по-малките ни жители.

Пожелаваме на младите плувци да открият тук радостта от спорта и удовлетворението от всяка заслужена победа.

Честита придобивка на цялата ни община Елин Пелин!

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Община Елин Пелин
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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