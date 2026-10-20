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Откриха обновената здравна служба в Нови хан (ВИДЕО)

20 октомври 2026, 15:42 часа 476 прочитания 0 коментара
Снимка: Кметство Нови хан
Откриха обновената здравна служба в Нови хан (ВИДЕО)

На 19 октомври бе открита обновената здравна служба в Нови хан. "Има дни, в които добрите новини носят още по-голям смисъл! В деня, когато почитаме св. Иван Рилски и отбелязваме Деня на българския лекар, за Нови хан настъпва един дългоочакван момент - откриваме обновената здравна служба в селото!", става ясно от съобщение на кметството в Нови хан.

В него се казва още, че преобразяването на важната сграда се е случило след няколко месеца съвместна работа с Община Елин Пелин, д-р Колева и Димитър Лазов. "Промяната не е само във външния вид и ремонтираните помещения, а най-вече във възможностите за по-добро здравно обслужване на жителите на Нови хан. За първи път от повече от 30 години всички помещения в здравната служба са заети и се използват по предназначение! Ако доскоро имаше кабинети, които стояха неизползвани с години, днес сградата е изпълнена със съдържание и нови възможности", се казва още в съобщението.

На първия етаж е разположена изцяло ремонтираната и обновена амбулатория, която разполага с три кабинета. Един от тях ще се използва от гостуващи лекари специалисти, които ще провеждат ежеседмични консултации в селото. Това е особено важно за възрастните хора и за всички, на които досега се налагаше да пътуват за подобни прегледи.

Сред другите подобрения са вече работещата медицинска лаборатория "Рамус", стоматологичен кабинет и кабинет на зъботехник. Успоредно с ремонта на сградата, със съдействието на Община Елин Пелин са обновени изцяло и тротоарите, свързващи здравната служба с центъра на селото.

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В съобщението се изразяват благодарности на Община Елин Пелин, на г-н Ивайло Симеонов, на председателя на Общинския съвет г-н Богомил Бранков, на заместник-кмета Николай Плещов, на д-р Василена Колева и Димитър Лазов за положените усилия, подкрепата и отношението към нуждите на селото. Най-важното в тази промяна е, че са създадени по-добри условия за хората, които живеят там. "Защото една здравна служба не трябва просто да съществува като сграда, а да бъде място, на което всеки от нас може да разчита, когато има нужда. Нека в този специален ден пожелаем здраве на всички жители на Нови хан и изкажем признателност към медицинските специалисти, които всеки ден се грижат за нас! Още една важна стъпка за Нови хан, постигната с общи усилия!", се казва още в съобщението на кметството.

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Нови хан Община Елин Пелин
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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