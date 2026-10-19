Самоков е домакин на Европейското първенство по естетическа групова гимнастика!

С тържествена церемония в спортния комплекс „СамЕлион“ беше открито Европейското първенство по естетическа групова гимнастика, което събира в Самоков състезателки, треньори и гости от цяла Европа.

Приветствие към участниците отправи заместник-кметът на община Самоков Венета Галева, която им пожела успешни състезателни дни и незабравими емоции в нашия град. Беше прочетен и поздравителен адрес от Министерството на младежта и спорта.

Инж. Петър Георгиев, който стои зад изграждането на „СамЕлион“, подчерта, че още при проектирането на комплекса водещата е била идеята да се осигурят условия за спорт от най-висок ранг. Днес тази визия се превръща в реалност, а естетическата групова гимнастика е сред първите спортове, които се довериха на комплекса.

Президентът на Българската федерация по естетическа групова гимнастика Мариета Дукова благодари на Община Самоков и Международната федерация за гласуваното доверие и възможността градът да бъде домакин на престижния спортен форум.

Пожелаваме успех на всички състезателки и незабравими емоции на участниците и гостите!

Добре дошли в Самоков!