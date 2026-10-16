Строят пешеходен мост между "Арена София" и София тех парк

При бъдещата метростанция "Арена София" и София тех парк ще има пешеходен мост. Изпълнението на подготвителните работи за изграждането му вече започнаха.

Мостово съоръжение ще осигурява пряка връзка между метростанцията, многофункционалната зала „Арена София“, София Тех парк и спирките на наземния градски транспорт по бул. „Асен Йорданов“.

Към момента се извършва фундиране на пилоти за основите на мостовото съоръжение, съобщиха от „Метрополитен“.

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Предвидено е пешеходният мост да е с метална конструкция.

Мостът се строи заедно с метростанцията

Съоръжението представлява стоманена мостова конструкция с два отвора над бул. „Асен Йорданов“. То е с ширина 5 метра, като е осигурена минимална светла височина от 5 метра над пътните платна. Пешеходният мост ще бъде оборудвано със стълбища, асансьори и ескалатори, които ще осигуряват удобен достъп за гражданите.

Основното предимство на моста е директната връзка между метростанцията и терасата на зала „Арена София“, разположени на едно и също ниво. Това ще улесни достъпа на пътниците до залата и ще позволи по-удобно обслужване на големия поток от посетители при провеждането на концерти, спортни състезания и други масови събития.

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Мостовото съоръжение ще осигурява и пешеходна връзка между двата входа на метростанцията, залата и тротоарите от двете страни на бул. „Асен Йорданов“, където са разположени спирки на градския транспорт. Предвидена е и пряка връзка между залата и бъдещия наземен паркинг, който ще бъде разположен над метростанцията, предаде БГНЕС.

Съоръжението се изгражда паралелно с останалата част от метростанция „Арена София“ и ще бъде завършено и въведено в експлоатация заедно с нея. Финансирането му е част от финансирането на участъка от разширението на Линия 3 през кварталите „Гео Милев“ и „Слатина“.

Метростанция „Арена София“ е една от шестте станции в рамките на разширението на Линия 3 през „Гео Милев“ и „Слатина“. Тя е разположена между зала „Арена София“ и входната алея към София Тех парк.