Училище в Божурище представи изложба за историята и развитието на бойната ни авиация

В СУ „Летец Христо Топракчиев“, открихме изложба, посветена на историята и развитието на българската бойна авиация – история, неразривно свързана с града и неговото наследство. Нашите ученици представиха значими моменти от развитието на авиацията и разказаха за личностите, оставили трайна следа в нейната история.

Особено вълнуващо е, че младите хора не са просто зрители на миналото, а негови изследователи и разказвачи. С любопитство, отговорност и ентусиазъм те посрещнаха посетителите и споделиха наученото.

Сърдечно благодарим на представителите на Първа зенитно-ракетна база за подкрепата и доверието, както и за ценния дар – реставрирания исторически макет на самолета Boeing B-29 Superfortress, който ще обогатява училищната ни среда и ще вдъхновява учениците да откриват света на авиацията.

Благодарим на всички официални гости, колеги и приятели, които уважиха събитието, както и на всички колеги, ученици и учители, вложили труд и сърце в реализирането на изложбата.

Защото историята има смисъл тогава, когато я пазим, разказваме и предаваме на следващите поколения.

Нека заедно съхраняваме авиационното наследство на Божурище и България, а младите хора да продължават да се интересуват от историята, да задават въпроси и да откриват вдъхновение в делата на онези, които са летели преди тях.

С гордост пазим паметта! С вдъхновение градим бъдещето!