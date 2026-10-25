Охранител от НСО блъсна и повали Соня Колтуклиева:

В София: 23-и и 25-и РИК предават изборни книжа в "Арена - 8888", 24-и - в "Асикс Арена"

25 октомври 2026, 8:52 часа 485 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
В София: 23-и и 25-и РИК предават изборни книжа в "Арена - 8888", 24-и - в "Асикс Арена"

Изборните книжа от 23-и и 25-и многомандатни избирателни райони ще се предават в столичната "Арена - 8888". В "Асикс Арена" пък изборни книжа ще предават от 24-ти многомандатен избирателен район в София. Столичната община осигурява специализиран транспорт за хората с увреждания, които могат да го заявят на телефон 0800 20 720.

614 са секционните избирателни комисии в 23-и многомандатен избирателен район, като от тях 60 са предвидени за хора със затруднения при придвижването и с увредено зрение. Пет са подвижните секции, а 23 са служебните, информира председателят на 23-та РИК Даниел Тунчев.

"Ще съдействаме по най-бързия начин да се обработят бързо протоколите и да няма проблеми и струпвания при предаването на изборните книжа", добави той.

Още: МВнР: Започна гласуването в чужбина

Георги Ралев е председател на 25-а Районна избирателна комисия в София. Очаква по-лесно да е работата в секционните избирателни комисии, които са 499 - 10 служебни и 4 подвижни, предаде БНР.

"Хората в секционните комисии вече са минали през много избори напоследък, така че би трябвало да се справят", посочи той.

МВР с равносметка за кампанията: Най-много са сигналите за купен вот

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
София Арена София президентски избори 2026
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес