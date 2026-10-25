В София: 23-и и 25-и РИК предават изборни книжа в "Арена - 8888", 24-и - в "Асикс Арена"

Изборните книжа от 23-и и 25-и многомандатни избирателни райони ще се предават в столичната "Арена - 8888". В "Асикс Арена" пък изборни книжа ще предават от 24-ти многомандатен избирателен район в София. Столичната община осигурява специализиран транспорт за хората с увреждания, които могат да го заявят на телефон 0800 20 720.

614 са секционните избирателни комисии в 23-и многомандатен избирателен район, като от тях 60 са предвидени за хора със затруднения при придвижването и с увредено зрение. Пет са подвижните секции, а 23 са служебните, информира председателят на 23-та РИК Даниел Тунчев.

"Ще съдействаме по най-бързия начин да се обработят бързо протоколите и да няма проблеми и струпвания при предаването на изборните книжа", добави той.

Още: МВнР: Започна гласуването в чужбина

Георги Ралев е председател на 25-а Районна избирателна комисия в София. Очаква по-лесно да е работата в секционните избирателни комисии, които са 499 - 10 служебни и 4 подвижни, предаде БНР.

"Хората в секционните комисии вече са минали през много избори напоследък, така че би трябвало да се справят", посочи той.

МВР с равносметка за кампанията: Най-много са сигналите за купен вот