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Все по-добра инфраструктура в община Божурище: Обновяват близо 3 км улици в село Гурмазово

20 октомври 2026, 14:37 часа 846 прочитания 0 коментара
Снимка: Гeорги Димов/Facebook
Все по-добра инфраструктура в община Божурище: Обновяват близо 3 км улици в село Гурмазово

Кметът на Община Божурище - Георги Димов, обяви, че близо 3 километра улици в село Гурмазово ще бъдат обновени. "Селата са приоритет за нас! Надявам се, да е ясно, че нещата не се случват с вълшебна пръчка, а с много работа и още повече проблеми и предизвикателства!", написа Димов в своя Facebook профил. По думите му това е още една важна стъпка към по-добрата инфраструктура в община Божурище.

Димов обяви, че продължават усилената работа по обновяването на уличната инфраструктура в населените места на община Божурище и че вече е положен първият пласт асфалт на две улици в село Гурмазово, с обща дължина около 1 километър.

Строително-ремонтните дейности обхващат ул. "Младен Панов" – 538 метра, ул. "Христо Ботев" – 332 метра, а предстои да се положи първи пласт асфалт и на улица "Васил Левски", която е с дължина 2005 метра.

"За нас всяка обновена улица е повече от инфраструктурен проект. Тя е инвестиция в спокойствието на хората, в безопасността на децата ни и в бъдещето на нашите населени места. Тези подобрения са изключително важни за жителите на Гурмазово. Именно затова продължаваме да работим с ясната цел – постепенно и последователно да променяме облика на всяко населено място в общината.", написа още кметът на Община Божурище.

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Той добави, че през следващата година ще започне ремонт и цялостно асфалтиране на още две улици в селото, а именно: "Георги Бенковски" и "Страхил Войвода". "Тепърва ще започнем да правим и малките улици в селата на община Божурище. През изминалите години направихме и продължаваме да правим големите улици и пътища, а идва и времето на малките. Считам, че вече се доказахме, че го можем и ще продължим да доказваме, че знаем как да го правим!", заяви още Димов и каза, че Община Божурище се развива, а с "всяка реализирана инвестиция правим още една крачка към общината, която всички искаме да виждаме – по-уредена, по-съвременна и по-добра за живот!".

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Божурище Георги Димов община Божурище село Гурмазово
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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