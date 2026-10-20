Започна 13-ото издание на фестивала на любителските театри "Театър без граници" в Самоков

С официално откриване в Читалище-паметник "Отец Паисий – 1859" започна 13-ото издание на фестивала на любителските театри "Театър без граници". Фестивалът беше открит от председателя на читалището Стоян Пашов, а секретарят на Община Самоков Станислава Цветкова поздрави участниците и журито и благодари на екипа на читалището за организацията. Тя пожела успех на всички театрални състави.

В рамките на фестивалната седмица самоковската публика ще има възможност да гледа 20 постановки на любителски театрални състави от различни краища на страната.

Спектаклите ще бъдат оценявани от жури с председател Богдана Костуркова, драматург на Сатиричния театър, и членове режисьорът Иван Танев и актьорът Станислав Пищалов.

Снимка: Община Самоков

След официалната церемония на 19 октомври театралната формация към читалището представи постановката "Новата леля на Чарли", с която не е част от фестивалната програма.

Сред гостите на откриването бе Даниела Трохарова – началник на отдел "Култура, образование, спорт и младежки дейности".