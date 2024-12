Григор Димитров: Надявам се, че мога отново да спечеля турнира в Бризбън (ВИДЕО)

Първата ракета на България Григор Димитров бе много щастлив от добрия старт на участието му на турнира от сериите АТР 250 в Бризбън. Както е известно, по-рано днес родният тенисист победи германския квалификант Яник Ханфман със 7:6 (5) и 6:3 и се класира за следващия кръг на надпреварата, която е първа за хасковлията за новия сезон.

Григор Димитров заяви, че се надява, че отново ще успее да спечели турнира в Бризбън, както го направи и миналата година. Той бе категоричен, че иска да продължи да играе толкова дълго, колкото може. Гришо също така допълни, че се наслаждава, когато излезе на корта в австралийския град и това с личи по представянето му.

