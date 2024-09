Григор Димитров не издържа физически и се прости с US Open след загуба от Тиафо (ВИДЕО)

Най-добрият български тенисист Григор Димитров отново остана далеч от мечтата да достигне до финал на турнир от Големия шлем и да се бори за титла от състезание от тази най-ценна надпревара. На US Open Димитров отстъпи на американеца Франсис Тиафо - 3:6, 7:6 (5), 3:6, 1:4 и отказ. На полуфинала Тиафо ще играе със сънародника си Тейлър Фриц, което означава, че за пръв път от 2005 година САЩ ще има представител при мъжете на финала на US Open.

Преди този мач, Тиафо имаше 1 победа в 4 мача срещу Григор, но тя беше на турнир от Големия шлем - 3:1 сета (7:5, 7:6, 6:7, 7:5) през 2019 година на осминафинал на Australian Open.

Още след втория сет в мача с номер 6 в схемата Андрей Рубьлов на осминафинал, Григор явно показа, че физически не е на познатото ниво - явно последствие от контузията от "Уимбълдън", като на подготвителните турнири за US Open си пролича как Григор още не е натрупал достатъчно добра фитнес основа и допуска спадове именно заради липса на кондиция. Основни негови показатели и най-вече представянето от сервис паднаха сериозно след втория сет на мача с Рубльов - статистиката не лъже. След като се събра и успя да спечели в пет сета, българинът си призна: Григор Димитров след голямата победа: Тялото ми се разпадаше, но опитът си каза думата (ВИДЕО)

В днешния мач обаче Димитров стартира зле, за разлика от срещата с Рубльов, където натрупа аванс от 2:0 сета. Първият сет на двубоя с Тиафо премина без нито една точка за пробив за Григор, докато енергичният американец реализира два пробива, а в играта на начален удар на българина се появиха отчайващи двойни грешки - явен признак на физически дискомфорт.

