Лесно начало, но кошмарно продължение: Григор Димитров научи жребия си за "Ролан Гарос"

Първата ракета на България при мъжете Григор Димитров научи потенциалните си съперници на "Ролан Гарос". Хасковлията е поставен под №16 в основната схема на турнира и в първия кръг очаква играч от квалификациите. При успех на старта Гришо ще премери сили с победителя от мача между Душан Лайович (Сърбия) и квалификант. Впоследствие обаче го чакат евентуално Александър Зверев, Новак Джокович и Даниил Медведев.

Най-оспорвана изглежда именно втората четвърт, в която попаднаха Димитров, миналогодишният финалист и номер 3 в света Зверев, живата легенда Джокович и друг бивш номер 1 в класацията на АТП Медведев. Българинът може да срещне Александър Зверев още в четвъртия кръг, а евентуален мач с рекордьора по титли от Големия шлем с 24 Ноле е възможен на четвъртфиналите.

За Григор Димитров това ще бъде 15-о участие в турнира от Големия шлем в Париж. Миналата година записа най-доброто си класиране – четвъртфинал, където отстъпи на Яник Синер с 2:6, 4:6, 6:7. Сега има да защитава 400 точки.

При жените Виктория Томова ще започне четвъртото си участие в основната схема срещу непоставената Вероника Кудерметова от Русия. Българката има две победи от три мача срещу тази съперничка. През 2024-та записа единствения си успех в основна схема – 6:3, 7:6, срещу друга рускиня, Екатерина Александрова. Във втория кръг Томова евентуално ще играе срещу победителката от двубоя на №15 в схемата Барбора Крейчикова (Чехия) с Татяна Мария (Германия).

