На 33 години Григор Димитров отсъпва само на Синер, Алкарас и Фриц по победи срещу най-добрите 10 през сезона

Първата българска ракета Григор Димитров попадна в престижна класация на АТP, изготвена за настоящата 2024 година. Българинът е сред четиримата най-добри тенисисти, записали най-много победи срещу представители от топ 10 на тазгодишната ранглиста.

Българинът дели четвъртото място с Алексей Попирин, Александър Зверев и Даниил Медведев, като и четиримата имат по 6 победи. По процент успехи срещу първите десет Гришо отстъпва само на Попирин (54,5% срещу 60%).

Първото място в тази класация е за лидера в световната ранглиста - Яник Синер. През сезона той има на сметката си 14 победи и 5 загуби от представители на топ 10, което се равнява на 73,7% успеваемост. Втори е Карлос Алкарас с 12 успеха и 4 поражения. Челната тройка допълва финалистът от US Open Тейлър Фриц, който записа 8 победи и 9 загуби.

8⃣ wins vs top 10 players in 2024 for Taylor Fritz 👏



Only Sinner and Alcaraz have more this year 😳 pic.twitter.com/H4X3LoAkkV