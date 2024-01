Шок в Мелбърн: Джокович аут от Australian Open на крачка от финала (ВИДЕО)

Синер започна ударно мача и успя да пробие Джокович още във втория гейм, за да поведе с 2:0. Последва размяна на геймове, след което нов пробив за италианеца, който в крайна сметка нямаше проблем да затвори първата част с 6:1.

Във втория сет Синер продължи да играе на много високо ниво. В третия гейм той записа пореден пробив, за да поведе с 2:1. При 4:2 за италианеца той отново проби Джокович, който не се представи никак добре в срещата. Синер успя да затвори сета с 6:2.

