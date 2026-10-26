"Голямата лъжа": готви ли се Тръмп отново да излъже за изборите

Твърдението, че изборите в САЩ са несигурни и дори са фалшифицирани е максима за голяма част от Републиканската партия.

Фундаментът за това бе поставен от Доналд Тръмп: от 2020 година насам той разпространява това, което бива наричано от критиците „голямата лъжа": тогава не Джо Байдън, а той бил спечелил президентските избори, пише АРД.

Републиканците обаче визират изключително изборите, в които техните кандидати са се оказали губещи. Това също е свързано с Тръмп, който през 2016 година, при първата му кандидатура за президентския пост, заяви на една предизборна проява в Охайо следното: „Бих искал да обещая и да се закълна, че изцяло ще приема резултата от тези велики и исторически президентски избори - ако спечеля".

Подготовка за повторение на изборната лъжа

И сега, преди междинните избори за Конгрес, не минава и ден без Тръмп отново да изрази съмнение в избирателната система. А това има последствия, изтъква германската обществена медия.

АРД цитира изявлението на млад мъж пред радио NPR: „Чува се, че на изборите се крадат гласове, че те са манипулирани. Това определено е нещо, което прави впечатление - особено когато отиваш в избирателната секция, за да подадеш гласа си. Питаш се дали това, което правиш, изобщо играе някаква роля? Или отвън има някой, който оказва влияние върху процеса по друг начин?".

Неотдавнашно допитване на „Галъп" показа, че само 37 процента от поддръжниците на републиканците вярват в честността на изборите в страната.

И какво ще стане, ако и сега Тръмп не приеме изборното поражение на своите републиканци както преди шест години? Водещи демократи в Сената и в Камарата на представителите вече са се подготвили за такъв сценарий, но също и прокурорите и вътрешните министри във всички управлявани от демократите щати.

И републиканци опровергават "голямата лъжа"

Републиканката Кейт Брофи Макгий, която отговаря за провеждането на изборите в Марикопа Каунти в Аризона, не приема твърдението на Тръмп за масови манипулации на изборите.

„Марикопа Каунти е смятана за пример, що се отнася до сигурността при провеждането на прозрачни избори, при които гласоподавателите имат свободен достъп до бюлетините и до урните", казва Макгий, цитирана от АРД. В страната има и други като нея - републиканци, които отговарят за изборния процес и опровергават „голямата лъжа" на Тръмп.

Томас Маси, който досега бе депутат на републиканците в Камарата на представителите, също призовава своите съпартийци най-накрая да проявят разум във връзка с изборите.

„Не вярвам проблемът да е в това, че нашите избори не са сигурни. Тъй като ние разполагаме с контрола чрез Камарата на представителите, Сената, Белия дом и в определена степен и чрез Върховния съд", заявява Маси. „Затова питам моите републикански колеги - защо се оплаквате от изборни измами? Та нали ние спечелихме всички проклети избори."

Загриженост за дните след изборите

В САЩ провеждането на изборите е отговорност на отделните щати. Това означава, че президентът практически няма възможност да се меси, отбелязва АРД.

Поради това загрижеността на политолога професор Грант Реха от университета в Сиракуза е насочена най-вече към дните след изборите.

„Моето опасение е, че ако Тръмп не получи желаните резултати, може да има опити да се вземат гласовете на отделни щати и да се твърди, че трябва да бъдат проверени заради съмнения, че нещо не е наред", казва Реха, цитиран от германската обществена медия. Тя изтъква, че ако това стане, ще е катастрофа със сериозно отражение върху американската демокрация.

Дойче веле