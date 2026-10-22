Хиперзвукови ракети: новите оръжия на Северна и Южна Корея

Северна Корея обяви, че на 14 октомври е изпробвала два вида крилати ракети, изстреляни от подводница край източното крайбрежие на страната. Това се случи само ден, след като държавната информационна агенция съобщи, че Ким Чен Ун е посетил нов музей на отбранителната промишленост, където разгледал междуконтинентална балистична ракета, за която се твърди, че е способна да порази цели в САЩ.

Посещението идва на фона на изпитателното изстрелване на първата хиперзвукова ракета, разработена от Южна Корея - събитие, на което присъства и южнокорейският президент И Дже-мьон в началото на октомври. Преди това обаче Пхенян пръв обяви, че е провел тест на хиперзвукова ракета със среден обсег, която е изминала 350 км преди да порази целта си.

“Другарят Ким Чен Ун изрази убеждението си, че всички ракетни сили на нацията ще останат верни на мисията си да защитават суверенитета и сигурността на републиката“, съобщи севернокорейската информационна агенция.

"Модерни конвенционални оръжия"

Както Северна Корея, така и Южна Корея се надпреварват предимно в разработването на хиперзвукова технология, тъй като тя предлага би повишила нападателните им способности в момент на нарастващо напрежение в Индо-Тихоокеанския регион.

Хиперзвуковите ракети са оръжия, които могат да се движат със скорост поне пет пъти по-висока от тази на звука, или над 6100 км/час. Това прави проследяването и прехващането им от отбранителните сили много трудно. Ракетите могат да носят конвенционални или ядрени бойни глави, а едно от предимствата им в сравнение с предишните поколения ракети е способността им внезапно да променят курса си.

“От много години на Корейския полуостров се води надпревара във въоръжаването, а хиперзвуковите оръжия са само най-новото проявление на това“, заяви пред ДВ Кристофър Грийн, старши съветник по проблемите на Корейския полуостров в Международната кризисна група. Хиперзвуковите оръжия са се превърнали в “приоритет за Южна Корея“, тъй като Северна Корея е увеличила военния си потенциал и е установила военни и икономически връзки с Русия, отбеляза той.

“Северна Корея разполага с ядрени оръжия, но използването им не би било целесъобразно“, каза Грийн, “тъй като опасността е, че ако го направят, САЩ ще превърнат страната в прах“.

“Затова не е изненада, че геополитическата ситуация в региона насърчава Северна Корея да разработва модерни конвенционални оръжия в опит да установи господство на полуострова“, каза анализаторът.

Подценява ли се опасността от Северна Корея?

Въпреки че е невъзможно да се потвърди дали способностите на оръжията, разработени от Северна Корея, са действително такива, каквито Пхенян описва, според Грийн би било грешка страната да бъде подценявана.

“Не знаем какви са техните способности и е възможно всичко това да е пропаганда, но има дълъг списък от случаи, в които способностите на Северна Корея са били подценявани, преди да бъде доказано, че всъщност те могат да направят това, което казват“, обяснява експертът.

Чун Ин-бум, пенсиониран генерал от южнокорейската армия, който сега е научен сътрудник в Националния институт за изследвания в областта на възпирането, споделя тази оценка: “Никой не знае със сигурност дали казват истината по този въпрос, но всеки предпазлив военен стратег трябва винаги да предполага най-лошото“, каза той.

Остава обаче неясно как Северна Корея е придобила способността да разработва технология, необходима за управлението на хиперзвукови ракети. “Вероятно са се сдобили с технологията по незаконен начин“, каза Чун. “Те шпионират фирми в САЩ, Южна Корея и Япония за този вид информация, но правят същото дори и спрямо своите “приятели“, допълни експертът.

“По-голямата офанзивна мощ увеличава опасността, която Северна Корея представлява, и ако разполага с оръжия, които са по-трудни за прехващане, е възможно да бъде изкушена да ги използва“, каза Чун. “Разбира се, това са само мои предположения, но съм сигурен, че търсим начини да неутрализираме именно тази заплаха”, допълни Чун и добави, че “засега няма подходящо решение“.

Балансът на силите остава непроменен

Според Кристофър Грийн системите, разработени и от двете страни, биха могли да се неутрализират взаимно на бойното поле. “Не мисля, че това променя баланса на силите“, каза Грийн. “Северът все още разполага с ядреното си средство за възпиране и т.нар. “стратегия на таралежа“ - да бъде остър и бодлив, за да държи всички останали на разстояние“, добави той. “Това не променя ситуацията на юг от демилитаризираната зона“, допълни Грийн.

“Ясно е обаче, че ако Северна Корея продължи да разработва своите нападателни системи и успее да ги разположи в огромни количества, ще стане наложително да се обсъди засилване на противоракетната отбрана – не само в Южна Корея, но и в Япония”, каза той и обобщи, че това би “повдигнало някои много трудни въпроси” за сигурността на региона.

Източник: Дойче веле