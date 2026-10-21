Колко голяма е заплахата от Русия за Германия?

Предупрежденията за руска заплаха, насочена и срещу Германия, зачестяват. Шефът на германското разузнаване Синан Селен заяви, че саботажите и дестабилизиращите действия на Русия срещу Германия и други европейски държави "не са временно явление, а дългосрочно планирана хибридна атака".

По думите на Селен, руската заплаха няма да изчезне и с края на войната в Украйна. "За Русия става въпрос за пълно преначертаване на картата на Европа и за собствената ѝ роля в Европа и в световната политика. Ще продължим да бъдем свидетели на агресия от страна на Русия не само в Украйна, но и в балтийските държави, в Полша и преди всичко в Германия."

Русия все още е обвързана с Украйна

Министърът на вътрешните работи на Германия Александър Добринт описва ситуацията по следния начин: "Нашата страна не е във война, но ежедневно сме мишена на хибридни атаки". Русия не си е поставила за цел да победи Германия военно, а "да ни подчини политически и обществено", каза още Добринт.

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Експертите по сигурността обаче не са толкова сигурни, че Русия наистина се стреми само към политическо и обществено влияние. Още миналата година политологът Карло Масала заяви пред АРД: "Русия се подготвя за голяма война". При това нямаше предвид само кибервойна. Генерал Карстен Бройер, най-висшият военен в Бундесвера, е съгласен с тази оценка.

Русия все още е силно ангажирана в Украйна. Според генералния секретар на НАТО Марк Рюте, към момента не съществува непосредствена военна заплаха за територията на НАТО. Но според единодушните оценки на военни експерти, на европейските разузнавателни служби и на федералното министерство на отбраната, най-късно до 2029 година Русия ще разполага с необходимите човешки и материални ресурси, за да води конвенционална война срещу НАТО. Руската военнопромишлена индустрия работи на пълни обороти. А Москва планира да увеличи числеността на въоръжените си сили до 1,5 милиона войници.

В момента става дума за нещо друго, смята политологът Щефан Майстер. "Мисля, че Русия няма интерес от пряк военен конфликт с НАТО точно сега", казва той пред ДВ.

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Военна конфронтация по невнимание?

Пример: неуспешната атака с дрон, натоварен с експлозиви, срещу украински транспортни самолети на летище Лайпциг-Хале през август. Защо точно Германия беше мишена? "Смятам, че Германия винаги е била основна цел на руското влияние и на хибридната война. Русия смята, че Германия е ключът към европейските решения. Германия в момента е водеща в подкрепата за Украйна", казва експертът по сигурността Нико Ланге. След като Берлин официално обвини Москва, последва гневно опровержение. Външният министър Сергей Лавров заяви, че това е "началото на истинска война". По-нататъшна ескалация обаче не последва.

Въпреки това винаги съществува опасността нещата да излязат извън контрол след руска провокация и съответните контрамерки, отбелязва Щефан Майстер. "Сваляте погрешно самолет, който искате да отблъснете, и това води до ответна реакция. Но не смятам, че в момента Русия се стреми към пряка война - по-скоро към провокации, разединение и подкопаване на увереността на населението."

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Не всички споделят мнението, че Германия е заплашена от Русия - или смятат, че тази заплаха може да бъде отблъсната. Политици, предимно от "Алтернатива за Германия" (АзГ), както и от "Съюза за социална справедливост и икономически разум" (ССВ), искат да подобрят отношенията с Русия въпреки войната в Украйна, да възобновят руските енергийни доставки и да прекратят подкрепата за Киев. "На хората им е дошло до гуша от тази ескалация, включително спрямо Русия, и от милиардите, които се разхищават там", каза съпредседателят на АзГ Тино Крупала. Посланието намери отклик - АзГ отбеляза ръст на всичките три вота за местни парламенти.

Експертът по сигурността от ХДС Родерих Кизеветер обаче опроверга пред ДВ твърдението на АзГ и ССВ, че прекратяването на помощта за Украйна би означавало повече сигурност, а и повече средства за германската социална политика. "Разходите за образование, социална политика и инфраструктура са възможни само, ако живеем в свобода и демокрация и, преди всичко, в сигурност. Който вярва, че ще имаме повече средства за социални нужди, ако прекратим подкрепата за Украйна и оставим Русия да действа на воля, се заблуждава жестоко или се превръща в инструмент на руската пропаганда."

Десетилетия на пацифизъм

Въз основа на анализа на заплахите Бундесверът в момента преминава през мащабна модернизация, за която се отделят значителни средства. Но той изпитва затруднения да намери достатъчно новобранци за планираното увеличаване на личния състав. Учениците протестират срещу задължителната военна служба - точно както доскоро демонстрираха за по-ефективна защита на климата. Министърът на отбраната Борис Писториус беше критикуван дори от съпартийци, когато заяви, че Германия трябва да е "готова за война". За мнозина това прозвуча прекалено агресивно.

Подготвена ли е Германия за военна заплаха? Щефан Майстер смята, че не. "Вече десетилетия наред сме възпитавани в пацифизъм и сме живели в зона на комфорт - психически не сме подготвени за война."

Федералният канцлер Фридрих Мерц и ХДС са под все по-голям политически натиск, най-вече отдясно, да намалят подкрепата за Украйна. Но Мерц не се уморява да подчертава, че по време на неговото канцлерство Украйна ще продължи да получава подкрепа. Това обаче означава и, че заплахата от Русия ще продължи и дори ще се засили, посочва Щефан Майстер. "Смятам, че ще станем свидетели на нападения срещу инфраструктурата, а може би и срещу конкретни лица от военнопромишления комплекс. Смятам, че това е истинската, конкретна опасност за Германия през следващите месеци."

Източник: Дойче веле