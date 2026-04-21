Жените на успеха с Даниела Йорданова: Всеки заслужава отлична чаша кафе

Кафето присъства тихо, но незаменимо в нашето ежедневие - в първите минути сутрин, в кратките паузи между задачите и в онези сладки приказки, които всички обичаме. А как обаче се управлява бизнес, свързан с една от най-любимите напитки в света? И как се съчетава традицията с непрекъснато променящите се вкусове?

Разговаряме с Даниела Йорданова - част от дамите, които превръщат опита, интуицията и стратегическото мислене в устойчив успех. Като ръководител на кафе сектора на Nestle за цели 11 държави, тя е в самото сърце на един вдъхновяващ свят, където всяка чаша носи особена наслада.

Вие поемате управлението на една от най-големите категории на Nestle - секторът “кафе” - в цели 11 държави в Югоизточна Европа. Как всъщност се управлява бизнес, когато става дума за най-универсалната и любима напитка: кафето?

Ако кафето ти е страст, управлението на бизнеса с кафе е мечтаната работа! А В Нестле, това, което го прави още по-вълнуващо е участието и въздействието в целия процес от засаждането на кафе растението до чашата с готова ароматна напитка. Ние работим по програми, които подпомагат фермерите на кафе в цял свят, обединени в NESCAFE plan, инициираме процесите по реновации и иновации, подсигуряваме доставките от нашите фабрики до 11те ни пазара, позиционираме продуктите на рафта на нашите клиенти и обгрижваме 50те милиона купувачи в Югоизточен пазар. Зад всяка чаша NESCAFE стои огромен екип от логистици, инженери, агрономи, юристи, маркетолози, нутриционисти, търговци….и да, има и хора, които решават дали ароматът е “уау” или просто “става”. Всичко е подчинено на нашата мисия – всеки заслужава отлична чаша кафе и NESCAFE го прави по най-добрия начин.

Категорията “кафе“ е и голяма, и изключително динамична - кафето и свързаните с него продукти се променят непрекъснато. Как се адаптирате към новите тенденции? И кои са поколенческите различия в консумацията на кафето?

Кафето е едновремнно традиционно и модерно. Кафе любителите трудно променят навиците си, тъй като наслаждаването на чаша кафе е цял ритуал, завършващ с наслада на сетивата. Кафето не се пие, то се изживява. Но в дългосрочен план кафето се модернизира и адаптира към особеностите на всяко поколение. Преди 15 години в България турското кафе присъстваше често на масите ни, но днес у нас можем да го консумираме само като атракция и е носталгичен спомен. А кой би повярвал преди 20 години, че кафето може да бъде и студена освежаваща напитка? Днес близо 40% от консумацията на младото поколение е студена чаша кафе. Вече говорим и за десерт в чашата ти кафе – богати и комплексни чаши кафе, съдържащи продукти, достойни за направата на гурме десерт – шоколад, ядливо злато, солен карамел и тн.

Нашата мантра е проста: ние сме обсебени от потребителския пулс и анализираме множество проучвания, данни и обратна връзка от потребителската ни линия.

Много от пазарите, за които отговаряте са на Балканите - в страни, в които към кафето има особена почит. Макар и близки по дух и навици в Югоизточна Европа, какви разлики и особености се забелязват в консумацията на кафето в отделните държави?

Балканите имат особена връзка с кафето – тук то не се пие набързо, а с отношение.

Интересен факт: на Балканите консумираме около 6 пъти по‑малко кафе от финландците – но бих поспорила, че го пием с поне 6 пъти повече емоция.

Общото между всички 11 страни е любовта към кафе миксове като NESCAFE 3in1, бързият ръст на пенетрация на машините за системата NESCAFE Dolce Gusto и Nespresso и все по-големият дял на студеното кафе.

Разликите обаче са очарователни:

– в Сърбия и Босна джезвето все още е институция,

– в Украйна разтворимото кафе е номер едно,

– в Хърватска капучиното е звезда,

– а в България и Северна Македония NESCAFÉ Frappe има истинска фен база.

Светът на кафето на Балканите е цветен – точно като хората, които го пият.

Преди бизнеса с кафе имате опит и в шоколадовия сегмент на Nestle. Какво научихте от него?

И двата бизнеса започват пътя си от едни от най-ценните суровини – кафе и какао. Шоколадовата категория е много по-голяма, динамична и конкурентна. Иновациите се случват със светкавична скорост и за съжаление и толкова бързо изгасват. Това е възможно най-бързобоборотната категория, на която се учиш на бързи решения и поемане на риск. Ако не си фокусиран, рискът да се разпилееш и да не успееш в нищо е огромен.

Кои умения и качества смятате за най-важни за една жена лидер, която управлява голям и мултинационален бизнес?

Всички онези качества, които е проявила преди да стане лидер – работохолизъм, постоянство, смелост, стабилна психика и способност да минава през кризи и неуспехи с поуки, а не с оправдания! Най-трудното и предизвикателно в последствие е да си лидер на екипа си – има спорове дали с това се раждаш или придобиваш. Аз смятам, че можеш да се научиш да си мениджър, но се раждаш лидер.

Как вие определяте думата “успех”? Но и какво поставяте над него?

В професионален план - здрав и сплотен екип, който е постоянно мотивиран да печели нови победи – това е най-висша форма на успех! Без мотивиран екип, нито една цифра пазарен дял или печалба не е удоволетворяваща или постижима.

А най‑ценният успех? Да затворя лаптопа вечер и да съм в синхрон със семейството си.

Какво най-често ви кара да се усмихвате в напрегнат ден?

Жест на признание и благодарност към колега, фирменият хумор по коридорите, разцъфнало дърво, домашни любимци, малки дечица

Ако имахте възможност да вечеряте с жена от историята, коя би била тя и за какво бихте искали да си поговорите?

Не робувам на идоли и идеали и осъзнавам, че всеки човек носи уникални силни черти, но и слабости, които именно го правят човек. Бих вечеряла с майка ми, която е на 400 км от нас, за да имам повече спомени и моменти с нея.

Ако денят имаше един час повече, за какво бихте го ползвали?

За четене на професионална литература в подкрепа на работата ми....имам и дълъг списък от цели и мечти за някога.

Как си представяте бъдещето на кафе продуктите - тенденциите, които ни очакват в хоризонта на следващите години?

Преди всичко, трябва да осигурим кафе за бъдещите поколения – климатичните промени са тук и наистина се отразяват на реколтите. Грижата, която Нестле полага цели да запази кафето като селскостопанска култура и начин на живот на десетки хиляди семейства. А като напитка, кафето ще присъства все повече в репертоара ни – като източник на здраве и функционални ползи, като удоволствие, като десерт, като освежаваща напитка. Кафе машините ще се превърнат в дигитални помощници у дома – свързани, умни и винаги готови. Но едно нещо няма да се промени –

най‑важните решения в живота все още започват…

с чаша кафе.