Екскурзия, календари и танци за половин заплата: Когато си родител-касичка на малко дете

Само допреди няколко години периодичните театри и екскурзии в детските градини бяха прекрасно разнообразие за децата, на което почти всички можеха да се насладят. Допълнителните дейности като танци, футбол и приложни изкуства, също. Цената не беше особено висока и всички бяха щастливи.

Днес обаче безумната инфлация, продиктувана от още по-безумна абсолютно икономически необоснована алчност, доведе до това на детското забавление вече да се гледа като на лукс.

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50 евро екскурзия, 50 евро календари, 200 евро танци

Екскурзиите плавно скочиха почти двойно и вече дори за дестинация София - София (с. Лозен, с. Железница), да трябва да плащаме по 50 евро.

Коледа наближава, а с нея и традиционните снимки за календари. Миналогодишните цени от 10 лв. на календар вече не са актуални и вече бройката струва 9 евро. Истински болезнен финансово стана иначе стандартният избор от 3 календара и 3 магнита - за семейство и баби, защото сметката вече удря 50 евро.

В същото време в градините се нароиха допълнителни дейности, която от коя по-скъпи. Футбол, баскетбол, лека атлетика, гимнастика, английски, STEM занимания, приложни изкуства... Това само в 1 градина. Цени - от 2,70 до 5 евро. Обща сметка, ако едно дете е записано на всичко и има късмета да е здраво и да посещава цял месец - над 200 евро.

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Така само за месец допълнителните занимания и забавления за едно дете могат да ударят половин минимална заплата. А сега си представете, ако имате 2 деца в градината. Ако имате повече, не си представяйте нищо, че българите сме първи по сърдечно-съдови заболявания и инфарктът дебне отвсякъде.

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Не е ли време да осъзнаем, че някъде има сериозен проблем? И под осъзнаване нямам предвид да въздъхнем и да изберем на кои дейности детето да не ходи, коя екскурзия ще пропусне и как да кажем на бабите, че календари тази година няма да има.

Вдигането на шум по отношение на този проблем е много важно. Защото това Е проблем. Не е възможно в Гърция и Испания родителите да плащат за ученически екскурзии по 6-8 евро, а тук да ни искат 50. Не е нормално в богата Австрия цените да са наполовина. Можем, разбира се, да го направим нормално. Ако мълчим и принасяме децата в жертва на нечий дълбок джоб.

Инициативата на омбудсмана да поиска проверка по случая със скъпите екскурзии е стъпка в правилната посока. Дано усилието продължи и дано повече институции вземат въпроса присърце. Защото тук говорим за безумно ценообразуване от най-долния тип - такова, разчитащо на емоцията и обичта към децата. И именно, защото става дума за деца, не можем да оставяме подобни икономически гаври безнаказани.

Автор: Десислава Любомирова