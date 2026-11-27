Политическите идеи имат общо с Черния петък, доколкото и те са търговско начинание. Поскъпват в едни периоди, поевтиняват в други, фалират в трети. Авторитетът на онзи, който ги продава, влияе на самата цена, а качеството на продукта на неговия авторитет - класически отношения в капитала.

А едни познати идеи от този пазар започват да излизат от употреба. Никой не ги декламира със същия възторжен патос. Стоят на политическия щанд обезценени и непродадени, залязващи и загиващи. Не бива да ги оставяме така. Време е да им се сложи голям червен етикет и отстъпки.

1. "Евроатлантически" - 80 % намаление

Тази вълшебна дума залиня. Оказа се, че не били толкова скачени едни за други САЩ и Европа, че да ги свързваме така любезно и по подразбиране. Не слагахме даже едно тиренце между двете, което да им даде минимална самостоятелност. Страстта, с която думата се рецитираше години наред, внезапно увисна във въздуха - както анимационните герои избягват метри напред, без да забележат, че няма нищо под краката си. А как хубаво и с каква радост я произнасяха, с какво настроение. Думата прелиташе от Цветан Цветанов (главният адепт), към Даниел Митов (временен настоятел), та чак то Делян Пеевски (магнитният завършек). А сега евроатлантизмът стои на празния щанд и никой не посяга към него.

Затова: 80 % отстъпка. Доготава: евроканадизъм.

2. Референдум за свикване на Велико народно събрание и приемане на Нова конституция - 97 % намаление

Помните ли времената, когато всеки предлагаше свикване на ВНС и приемане на Нова конституция през два месеца? Към този радикален политически акт имаше два различни подхода. Ако си управляващ и корумпиран (подразбира се), когато положението стане максимално напечено, вдигаш ръце от всичко и казваш - давай да викаме ВНС и да приемаме Нова конституция, т.е. правиш печален опит да отместиш фокуса от себе си. Ако пък си току-що появил се опозиционер и искаш да попаднеш в новинарския поток, но няма нищо особено впечатляващо около теб, разтръбяваш, че предлагаш ВНС и НК и току-виж някой се смилил над теб и те цитирал, колкото да отекне нещо малко по-гръмко в информационния обмен.

3. Влизане в БРИКС - 91 % намаление

Всъщност начина, по който Радев издърпа над 50 % от гласовете на "Възраждане", ясно показа, че там през цялото време е имало много повече партийна периферия вместо истинско ядро; и най-вероятно Костадинов се е самозаблуждавал, че е привлякъл гласове по евразийска линия, докато е бил подкрепян по-скоро на общо основание от хора, търсили някакъв опозиционен излаз. Така или иначе БРИКС реториката поотслабна - и евроскептицизмът не доведе до масови желания за геополитически трансфер.

4. Бурното забогатяване заради еврозоната - 95% намаление

Помните ли билбордите от миналата година, които ви увещаваха светкавично да си закупите имот, тъй като след приемането в еврозоната това ще се превърне в актив, който ще удвои цената си почти веднага, и после утрои след няколко години? Е, нещата малко се пообъркаха. Планът бе имотите да поскъпнат двойни, а храните да останат същите, но...Нищо. Все още може да се опитате да продадете тази идея. Да приемем, че това просто бе една малко по-трудна година, която светлото бъдеще ще изкупи.

Автор: Георги Петров