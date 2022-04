Ужасът на войната не се изтрива само с "извинявайте за безпорядъка"

Мир, братя и сестри!"

Това пише според репортаж на БНТ на една от дъските в училището в село Катюжанка. Селцето се намира близо до Киев и е окупирано от руснаците до 31 март.

Всъщност, не е само това. Има и още послания от оттеглилите се руски войници:

"Войната ще свърши и Вие ще възстановявате Родината си. Бъдете справедливи и честни един към друг, подавайте ръка на всеки в нужда. Надяваме се да бъдем задружни. Станете доктори, инженери, учители - те пазят мира. Бог да Ви пази и още веднъж - извинявайте, че бяхме заели училището.

Руснаците".

Звучи толкова ... холивудски! И така ти се иска при всичкия ужас, който се стовари за вече почти два месеца, просто да повярваш. Дори да е Стокхолмски синдром.

А че изглежда като такъв трябва да си дадем ясна сметка. Защото данните за стоварения ужас се трупат. Буча се превърна в нарицателно, но всъщност се случват още по-гадни неща, които не пробиват в новинарския поток. Например - места като Мариупол, където никой не знае колко точно са цивилните жертви. Там, по украински данни, има поне 13 подвижни руски крематориума - за да няма разкрития кой труп кой го е оставил! Или места като Горловка - места, където не е останала жива душа, за да каже колко души липсват и да бъдат търсени, да се изясни съдбата им.

Друго голямо престъпление, което си върви сякаш "ей така", са трупащите се данни за изнасилвания от страна на руски войници - умишлени, с цел всяване на страх и ужас, с цел подчинение и насилствено налагане на политическата визия на Владимир Путин. Отново тук най-крещящият пример е Буча - дори ООН почна да настоява за сериозно международно разследване на тези случаи! И да си спомним - Г-8, тоест организацията на най-силните седем икономики в света ПЛЮС РУСИЯ, определи изнасилванията като военно престъпление. Това стана още през 2013 година. Още тогава най-развитите държави в света се съгласиха, че изнасилванията при военни действия могат да бъдат всъщност умишлено използван психологически инструмент за налагане на ред и доктрина от дадена страна във военни действия. Показателно, нали?!

Има неща на този свят, които не могат да минат с "извинявайте за безпорядъка". Ако наистина съжаляват, руските войници просто трябва да откажат да изпълняват заповедите на своя диктатор, при това най-малкото! Всъщност би трябвало да обърнат автоматите към него. Но случаят не е такъв - показателно е дори в края на репортажа на Националната телевизия. Там е обобщено - на една от черните дъски пише "Мир на вас, братя и сестри украинци!" и името на войника, а на друга "Смърт на бандеровците" - думите, с които руската пропаганда оправдава войната. Това говори повече от всичко!

п.п. Със сигурност има руски войници, които вече са пределно наясно каква измама от страна на Кремъл е войната в Украйна. Войникът на фронта трудно може да го излъже който и да е генерал, който и да е политически лидер. Дано по-скоро станат толкова много тези, които не само пред себе си ще признават въпросната кървава измама, че на Владимир Путин да му бъде потърсена сметка за лъжите. Но поне засега пропагандната машина на Путин бълва ли бълва - примерът в долното видео е красноречив.

Автор: Ивайло Ачев

#Russian propagandists from Izvestia TV openly admit attacks on civilian targets:



"In front of our eyes, the Russian air force struck a residential five-story building. Now the upper floors of the building are on fire. Russian aviation continues to 'work' on that neighborhood". pic.twitter.com/sn6h6P3oFH