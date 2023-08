Заради Палестина: Уволниха външния министър на Либия след среща с израелския ѝ колега (ВИДЕО)

Уволнението дойде след съобщение от израелска страна, че външният министър на Израел Ели Коен се е срещнал с Мангуш миналата седмица, въпреки че страните нямат официални отношения. Триполи подкрепя Палестина и не признава Израел. Новината за срещата предизвика недоволство в Либия. ОЩЕ: Либия днес - разбита и изпепелена

В изявлението на Израел за срещата се казва, че министрите са обсъдили възможно сътрудничество. Срещата беше фасилитирана от италианския външен министър Антонио Таяни, каза израелското външно министерство, добавяйки, че те са обсъдили възможно сътрудничество и израелска помощ по хуманитарни въпроси, земеделие и управление на водите.

Коен каза, че е говорил с Мангуш за важността на запазването на еврейското наследство в Либия.

От своя страна Министерството на външните работи на Либия обясни, че Мангуш е отказала среща с представители на Израел и че случилото се е „неподготвена, случайна среща по време на среща в министерството на външните работи на Италия“. ОЩЕ: Либия и Италия подписаха сделка за газ на стойност 8 млрд. долара

В изявлението на либийското министерство се казва още, че взаимодействието не включва "никакви дискусии, споразумения или консултации" и добавя, че министерството "подновява своето пълно и абсолютно отхвърляне на нормализацията" с Израел.

От 2020 г. Израел се придвижи към нормализиране на връзките с Обединените арабски емирства, Бахрейн, Мароко и Судан чрез така наречените „споразумения на Ейбрахам“, с посредничеството на Съединените щати.

Либийската външна политика е усложнена от годините на конфликт и горчивите вътрешни разделения относно контрола върху правителството и легитимността на всякакви ходове, предприети от администрацията на Триполи. ОЩЕ: Либия обяви извънредно положение в Триполи

Protesters in Libya's Tripoli gather against foreign minister's secret meeting with Israeli counterpart in Rome recently https://t.co/0lngmJDaVc pic.twitter.com/FEmw1sR2FW