Зловещи кадри в Конго: Пренасят ковчези на фона на наводнения (ВИДЕО)

Зловещи кадри се появиха в социалните мрежи от наводненията в Конго, причинени от проливните дъждове в столицата Киншаса. Най-малко 33 души загубиха живота си в бедствието, а десетки други своите домове, предава BBC. От видео на Al Jazeeraе се вижда как местни хора пренасят ковчези, ескортирани от полицейски джипове, които са до половина във вода, тъй като пътищата все още са наводнени.

Най-малко един приток, водещ край река Конго - река Нджили - излезе от бреговете си, хващайки много жители там, каза заместник-президентът Жакмен Шабани в изявление в неделя, а силни дъждове се очаква да засегнат северната и североизточната част на Конго през следващите дни.

At least 22 people have been killed after heavy rain caused major flooding in DR Congo’s capital, Kinshasa, destroying homes and inundating roads. pic.twitter.com/oMlzjWB4MF