Земетресението в Мароко: Жертвите вече са над 800 (ВИДЕО)

Геофизичният център на Мароко съобщи, че земетресението е било с магнитуд 7,2 по Рихтер докато от Геоложката служба на САЩ оцениха силата му на 6,8 като добавиха, че то е станало на сравнително малка дълбочина от 18,5 км недалеч от Маракеш.

Официална информация за инцидента от страна на местните власти се появи едва няколко часа след бедствието. Броят на жертвите продължава и досега да расте.

