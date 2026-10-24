Ако Тръмп реши да прекрати разузнаването за Украйна, ЦРУ няма да го спре

САЩ все още поне официално не са прекратили обмена на разузнавателна информация с Украйна, но ако президентът Доналд Тръмп го направи, директорът на ЦРУ Джон Ратклиф няма да се намеси. Това пише The Atlantic, позовавайки се на запознати източници.

Миналата седмица Украйна се сблъска с последствията от намаляването на американската разузнавателна информация и по-специално с липсата на сигнали от американските системи за ранно предупреждение, което лиши Украйна от възможността да вижда навреме и да прехваща част от атакуващите руски балистични ракети. Това в комбинация с прекъсванията в сателитната мрежа Starlink, които пък не позволиха на украинските дронове да летят при скорост над 160 км/ч, подкопа отбраната на страната. И това не са очевидно безпочвени обвинения от страна на Киев, тъй като, както стана ясно, са налице доказателства, че техническите проблеми, предизвикани от тези ограничения от страна на САЩ, са причината за невъзможността на украинците да неутрализират част от руските ракети и дронове.

Тръмп може във всеки един момент да вземе решение да прекрати обмена на разузнавателна информация с Украйна и хора, които са работили с Ратклиф, са заявили пред изданието, че той няма да се опита да разубеди президента. И това е въпреки опасенията, които имат служителите в централата на ЦРУ. Защото независимо от това какви са личните отношения на Тръмп със Зеленски, американската разузнавателна общност продължава да се бори за защитата на Украйна от руската агресия, са били категорични източниците на The Atlantic.

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"Украинците не гледат на Ратклиф като на свой защитник. Те знаят, че той работи за непостоянен шеф и че ако Тръмп изпълни неотдавнашната си заплаха да прекрати разузнавателната подкрепа, докато Украйна не спре да атакува руските петролни рафинерии, Ратклиф ще изпълни тази заповед", се казва в статията.

Въпреки това, изхождайки от факта, че ЦРУ помогна за изграждането на модерно украинско разузнаване след анексирането на Крим от Русия през 2014 г., украински чиновници все още хранят надежда, че Ратклиф може да се осмели да каже на Тръмп истината за войната, а не само това, което президентът иска да чуе.

Повече от дузина настоящи и бивши служители на разузнаването, с които The Atlantic е разговарял в САЩ и Европа, са описали Ратклиф като човек, който много добре осъзнава заплахата, която Русия представлява не само за Украйна, но и за САЩ и Стария континент.

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