Бивш съветник на Тръмп: Иска Зеленски да капитулира (ВИДЕО)

Тръмп е засрамен, защото каза, че ще спре войната в Украйна за 24 часа, а не може. И кого да обвини за това – не може да обвини себе си, не може да обвини и Путин, който му е партньор, остава Зеленски, който не иска да капитулира. Това заяви д-р Фиона Хил, която по времето на първия президентски мандат на Тръмп беше старши директор за Европа и Русия в Съвета за национална сигурност на САЩ. Хил даде и показания пред Конгреса през 2019 година относно натиска, оказван от администрацията на Тръмп върху Украйна с цел разследване на политически опоненти. В своите показания тя определи като измислици твърдения и теории, че украинците се намесили в изборите за президент на САЩ през 2016 година, а не руснаците. Това за измислици на руските тайни служби, каза тя тогава.
Тръмп си мисли, че Путин е негов колега (равнопоставен партньор), но не може да признае пред себе си, че бива разиграван, е категоричното ѝ мнение. "Зеленски не капитулира – страхувам се, че това, което виждаме сега, е, че президентът Тръмп иска Зеленски да капитулира", каза Хил и изрично подчерта обсебващото желание на Тръмп да спечели Нобеловата награда за мир, което няма никакъв шанс да се случи предвид действията на милиардера-републиканец – ОЩЕ: Думите на Зеленски, които засенчиха напъните на Тръмп да изкара Путин непобедим (ОБЗОР – ВИДЕО)
⚡️ “Trump wants Zelenskyy to capitulate”: Former US presidential adviser explains what's going on Dr. Fiona Hill believes the US president is trying to shift the blame for his own failures onto Zelenskyy. After all, Trump promised to end the war in 24 hours and had his sights set on the Nobel Peace Prize — but now finds himself in an embarrassing position. 💥 “And who can he blame for this? He can't blame himself, that's for sure. And he can't blame Putin because Putin is his peer. But he can blame Zelenskyy because Zelenskyy has not capitulated,” Hill said. According to Hill, Trump doesn't just want Zelenskyy to capitulate — he also wants the US and Europe to force the Ukrainian president to do so.— NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2026