Кабинетът "Радев":

Бивш съветник на Тръмп: Иска Зеленски да капитулира (ВИДЕО)

21 октомври 2026, 11:48 часа 1238 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Бивш съветник на Тръмп: Иска Зеленски да капитулира (ВИДЕО)

Тръмп е засрамен, защото каза, че ще спре войната в Украйна за 24 часа, а не може. И кого да обвини за това – не може да обвини себе си, не може да обвини и Путин, който му е партньор, остава Зеленски, който не иска да капитулира. Това заяви д-р Фиона Хил, която по времето на първия президентски мандат на Тръмп беше старши директор за Европа и Русия в Съвета за национална сигурност на САЩ. Хил даде и показания пред Конгреса през 2019 година относно натиска, оказван от администрацията на Тръмп върху Украйна с цел разследване на политически опоненти. В своите показания тя определи като измислици твърдения и теории, че украинците се намесили в изборите за президент на САЩ през 2016 година, а не руснаците. Това за измислици на руските тайни служби, каза тя тогава.

Тръмп си мисли, че Путин е негов колега (равнопоставен партньор), но не може да признае пред себе си, че бива разиграван, е категоричното ѝ мнение. "Зеленски не капитулира – страхувам се, че това, което виждаме сега, е, че президентът Тръмп иска Зеленски да капитулира", каза Хил и изрично подчерта обсебващото желание на Тръмп да спечели Нобеловата награда за мир, което няма никакъв шанс да се случи предвид действията на милиардера-републиканец – ОЩЕ: Думите на Зеленски, които засенчиха напъните на Тръмп да изкара Путин непобедим (ОБЗОР – ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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