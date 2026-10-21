Думите на Зеленски, които засенчиха напъните на Тръмп да изкара Путин непобедим (ОБЗОР – ВИДЕО)

Снощи, 20 октомври, Норвегия и САЩ изглеждаха не просто като различни краища на планетата, а като различни вселени. Защото от Осло украинският президент Володимир Зеленски засенчи тирадата от полуистини, превръщащи се в политики на лъжи на американския президент Доналд Тръмп, седнал удобно в Белия дом – ВИЖТЕ С ПРИМЕРИ: Тръмп: Украйна да сключи сделка, иначе ще е много лошо - много пари похарчихме (ВИДЕО)
"Разбира се, ние не губим тази война, но губим хора и време. И това е сърцераздирателно, защото децата ни нямат нормален живот, нямат детство", каза Зеленски от Осло, като изрази надежда, че партньорите на Украйна т.е. Европа и САЩ ще ѝ помогнат да приключи войната. Каква надежда може да се има по отношение на САЩ личи от ето тези думи на Тръмп за убиваните от Путинова Русия цивилни в Украйна – НАУЧЕТЕ ВЪПРОСНИТЕ ДУМИ ТУК: Някои хора в някой град бяха ударени или каквото там
🚨 The whole world needs to hear these words from Zelenskyy: “Of course, we are not losing this war, but we are losing people and time. And it's heartbreaking, because our children don't have a normal life, they don't have a childhood,” says the Ukrainian president, whose country is now experiencing something that feels very much like betrayal.— NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2026
Същевременно, попитан как ще може да има мир в Украйна, след като една от стъпките това да стане е Зеленски и руският диктатор Владимир Путин да се намират в една стая, Тръмп отговори: "Не знам. Зависи. Не трябва да са в една стая – предполагам може да го направят по друг начин. За тях е трудно да бъдат в една стая. Не ми пука как ще бъде направено". И още: "Той (Зеленски) можеше да сключи споразумение преди 2 години, когато имахме "малко разговорче" в Овалния кабинет (бел. ред. - Тръмп визира срещата със Зеленски, на която му се разкрещя, че нямал карти: Рискувате Трета световна война: Ванс и Тръмп нападнаха Зеленски, той не им остана длъжен (ВИДЕО), доста запомнящ се разговор. Можеше да сключи доста по-добро споразумение тогава от това, което вероятно и възможно може да сключи сега, но трябва да иска сделка". Тръмп обаче така и не говори по същество за какво споразумение става въпрос – подкрепя ли той мирно споразумение, при което Украйна има гаранции за сигурност, които да попречат на Путин да я нападне отново, или просто иска уж мир и Путин да нападне след време пак, когато Тръмп не е в Белия дом – ОЩЕ: Проваленият договор за мир в Украйна: Документираната наглост на Путин
Q: For a peace deal to happen in Ukraine, that means Zelensky and Putin will have to be in the same room at the same time to sign that agreement? Trump: I guess they can do it another way. It’s hard for them to be in the same room. I don’t care how it’s done. https://t.co/nWXFZ9to0d— Clash Report (@clashreport) October 20, 2026
Trump on Zelensky: Zelensky could have made a good deal back in March 2025. He could have made a much better deal than he can make now. https://t.co/JVVzfQZ8dK— Clash Report (@clashreport) October 20, 2026
И докато устата на Тръмп мели, руснаците действат - "Важни истории" публикува материал, че руската армия подновява парка си от танкове, бронетранспортьори и друга бронирана и военна техника, след като години наред регистрира шокиращи загуби в Украйна:
Russia moves tanks toward NATO borders Russia is once again replenishing its military storage facilities with equipment, including at sites very close to NATO’s borders. New and refurbished tanks, infantry fighting vehicles, armored personnel carriers and artillery systems are being delivered to storage bases.— NEXTA (@nexta_tv) October 20, 2026
Войната в Украйна: Развитие на бойните действия
Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 20 октомври е имало 269 бойни сблъсъка спрямо 206 на 19 октомври. Руснаците са хвърлили 302 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 85 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2735 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 130 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9757 FPV дрона, което е с 970 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.
37 руски пехотни атаки са организирани в направлението от Торецк към Константиновка за последните 24 часа. Още 30 са извършени югозападно, в Покровското направление, където боевете в Добропиля са централен фокус, както и опитите на руснаците там да тичат напред с развети знамена, за да убеждават, че ситуацията е по-добре за тях, отколкото е. 20 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област, а 13 са станали в Южнослобожанското направление т.е. източно и южно от Вовчанск, пограничен район на Харковска област.
🐈 Four-legged scout: Cat alerts Ukrainian troops to approaching Russian assault forces The animal was the first to sense danger, becoming visibly alert as a group of Russian soldiers on an ATV approached the position of a Ukrainian fiber-optic FPV drone operator.— NEXTA (@nexta_tv) October 20, 2026
В дневния си обзор ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) набляга на поредния отчет на бригаден генерал Андрий Билецки и операция "Вивалди". Най-вече – че украински части са прекосили отново река Жребец и са на позиции на източния ѝ бряг, като се бият да продължат напред. Билецки е категоричен, че за да могат руснаците да атакуват пак Лиман с пехота, ще трябва да си върнат контрола над Жребец – т.е. сега не могат. А провалът при Лиман проваля и руският план да бъдат обкръжени Славянск и Краматорск – сега, ако руснаците искат, единственият им изход е фронтална атака т.е. много повече жертви. Допълнителен ефект от това е, че в Купянското направление, северно от Лиман, руската армия има проблеми с осигуряването на продоволствия, боеприпаси и хора, защото се налага преразпределение на ресурси предвид руските неуспехи при Лиман, гласи украинска оценка, публикувана от Института за изучаване на войната. ISW добавя на база геолокализирани видеокадри, че от 1 септември до 16 октомври, 2026 година, руската армия е отстъпила от 122 квадратни километра по целия фронт в Украйна, които иначе преди това е владеела.
Ukraine’s Third Army Corps says it has introduced a unified mission command training standard, teaching every combat unit to act autonomously and make situational decisions. The corps claims this has cut its losses threefold and increased enemy hits fivefold. #Ukraine https://t.co/Gdq4SUOKr6— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 20, 2026
Z-каналът "Рибар" дава малко по-мека версия за Лиман – украинските части се готвят да преминат, а не са преминали Жребец, руските сили ги сдържали. Но и казва за Славянското направление, южно от Лиманското: "Близо до Юрковка украинските сили изтласкаха руски части от позициите им до канала "Северски Донец-Донбас". Малки вражески пехотни групи отново действат близо до Федоровка Втора и село Липовка. В резултат на това ситуацията близо до Минковка се влошава".
Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) публикува видеокадри от своя седемдневна операция в пограничния район на Суми. При нея са убити 108 руски войници и са пленени 29, прочистени от руски щурмови групи са 600 хектара горски масиви. А руски артилерийски обстрел по украински позиции североизточно от Велики Прикол показва, че украинците действително са постигнали успех, защото за този район руснаците твърдяха, че е под техен контрол. Видеото е от канала на чеченския генерал Апти Алаудинов:
Ukraine’s HUR says GROUP 10 captured 29 Russian troops and killed 108 during a seven-week special operation in Sumy region. The unit says it struck more than 1,100 targets, cleared over 600 hectares of forest of Russian forces and then handed the positions over to Ukraine’s Defense Forces. According to HUR, the operation disrupted Russian offensive plans and prevented troops from cutting Ukrainian logistics routes in the area. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 20, 2026
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Тази нощ Руската федерация е изстреляла крилати ракети "Искандер-К" и 186 далекобойни дрона по цели в Украйна, от които 88 с реактивни двигатели. Украинските ВВС нарочно не казват колко са ракетите, но са свалени 150 дрона, включително 63 реактивни, а още 10 от изстреляните руски дронове са във въздуха към момента на публикуване на сводката. На 27 места в Украйна е имало удари от преминали през украинската ПВО руски ракети и далекобойни безпилотни системи – в Киев пак има удари, включително в 24-етажна сграда. Същевременно, руското военно министерство съобщава за 373 свалени далекобойни украински дрона тази нощ над руска земя – ОЩЕ: Русия подпали университет в Кременчук, Украйна - сграда на телеком в Луганск (СНИМКИ)