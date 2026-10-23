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Бой и наизустяване на руския химн: "Хуманното" отношение на Путинова Русия към вече освободен американски военнопленник

23 октомври 2026, 22:42 часа 766 прочитания 0 коментара
Снимка: Kremlin.ru
Бой и наизустяване на руския химн: "Хуманното" отношение на Путинова Русия към вече освободен американски военнопленник

"Какво не е наред, янки, писна ли ти от война?". Това е бил лайтмотива на руски надзиратели, които са мъчили американеца Стивън Хъбард - той беше освободен тази седмица след договора между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин - ОЩЕ: Путин вдига рейтинга на Тръмп, пусна затворник-американец

Бивши украински военнопленници, държани заедно със Стивън Хъбард, казаха, че руските надзиратели са го били с палки, подлагали са го на глад, пускали са му кучета и са го карали да пълзи по коридора.

Украинският журналист Дмитро Хилюк, който е освободен през 2025 г., заяви пред руското издание "Настоящее Время", че надзирателите са подлагали американеца на постоянен психологически натиск. Хъбард едва е говорил руски, но е бил принуден да наизусти руския национален химн и затворническите правила. Всеки път, когато е правил грешка, надзирателите са наказвали и съкилийниците му.

Според Хилюк, надзирателите са посещавали Хъбард по различно време, претърсвали са килията му, викали са му и са го обиждали.

"Те имаха някакъв болен, садистичен интерес към него", спомня си журналистът.

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военнопленници война Украйна Стивън Хъбард
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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