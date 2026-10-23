Бой и наизустяване на руския химн: "Хуманното" отношение на Путинова Русия към вече освободен американски военнопленник

"Какво не е наред, янки, писна ли ти от война?". Това е бил лайтмотива на руски надзиратели, които са мъчили американеца Стивън Хъбард - той беше освободен тази седмица след договора между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин - ОЩЕ: Путин вдига рейтинга на Тръмп, пусна затворник-американец
Бивши украински военнопленници, държани заедно със Стивън Хъбард, казаха, че руските надзиратели са го били с палки, подлагали са го на глад, пускали са му кучета и са го карали да пълзи по коридора.
Украинският журналист Дмитро Хилюк, който е освободен през 2025 г., заяви пред руското издание "Настоящее Время", че надзирателите са подлагали американеца на постоянен психологически натиск. Хъбард едва е говорил руски, но е бил принуден да наизусти руския национален химн и затворническите правила. Всеки път, когато е правил грешка, надзирателите са наказвали и съкилийниците му.
Според Хилюк, надзирателите са посещавали Хъбард по различно време, претърсвали са килията му, викали са му и са го обиждали.
"Те имаха някакъв болен, садистичен интерес към него", спомня си журналистът.
Той нарече думите на Стив Уиткоф, описвал Путин като "хуманист", позорни - Още: Пратеникът на Тръмп нарече Путин "голям хуманист"
“What’s wrong, Yankee, had enough of war?”: How Russians reportedly abused an elderly American Former Ukrainian prisoners of war who were held alongside Stephen Hubbard said guards beat him with sticks and batons, starved him, set dogs on him and forced him to crawl along the corridor. Ukrainian journalist Dmytro Khilyuk, who was released in 2025, told Current Time that guards subjected the American to constant psychological pressure. Hubbard barely spoke Russian, but was forced to memorize the Russian national anthem and prison rules. Whenever he made a mistake, guards threatened to punish his cellmates as well. According to Khilyuk, guards would visit Hubbard at different times, search his cell, shout at him and hurl insults at him. “They had some kind of sick, sadistic interest in him,” the journalist recalled. He called Witkoff’s remarks describing Putin as a “humanist” disgraceful.— NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2026