Децата на Блинкен се появиха на Хелоуин маскирани като Зеленски и Украйна (ВИДЕО)

Интересно бе, че двете малки деца на държавния секретар Антъни Блинкен, които се появиха придружени от родителите си, бяха маскирани като украинския президент Володимир Зеленски и като Украйна (във видеото по-долу на 10:02 мин)

Още избрани моменти от тържеството:

📸 President Joe Biden and first lady Jill Biden hand out candy to children during a Halloween celebration on the South Lawn of the White House. https://t.co/A63vqEZCCW pic.twitter.com/cEaxJNUuZs