Кремъл: Тръмп да внимава с ядрената реторика (ВИДЕО)

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков призова за предпазливост при използването на ядрена риторика. Това е първата официална реакция от Москва на думите на президента на САЩ Доналд Тръмп, който заяви, че е разпоредил разполагането на американски ядрени подводници, предадоха световните агенции.

Песков омаловажи значението на това изявление, подчертавайки, че подводниците на САЩ са в постоянна бойна готовност и без нужда от политически коментари.

"Това е рутинен процес. Те и без друго са на бойно дежурство", посочи той и добави, че Москва не възнамерява да влиза в полемика с Тръмп по темата. Още: Путин е по-готов да почне ядрена война, отколкото искаме да признаем (ОБЗОР - ВИДЕО)

В петък Тръмп обяви в платформата си Truth Social, че е наредил разполагането на две ядрени подводници в "подходящи региони", в отговор на предупрежденията на бившия руски президент Дмитрий Медведев за възможен военен сблъсък между САЩ и Русия.

По друга тема Песков съобщи, че Кремъл е отворен за среща между диктатора Владимир Путин и американския пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф, който се очаква в Москва на 6 и 7 август. „Винаги се радваме на контактите с господин Уиткоф. Те са важни, съдържателни и полезни“, коментира говорителят. Още: Шефът на кабинета на Зеленски: Медведев явно не вярваше, че водката няма да доведе до нищо добро

Песков коментира и възможността за среща между Путин и украинския президент Володимир Зеленски. Според него такава среща е възможна, но едва след сериозна подготовка на експертно ниво. Засега такава подготовка не е започнала, уточни говорителят на Кремъл.

"There can be no winner in a nuclear war." - said Peskov, also calling the topic "sensitive substances". pic.twitter.com/f9teSZVCVS