Демократи от долната камара: Тръмп предаде Украйна за сметка на Путин, Конгресът веднага да защити Америка!

Членовете на Камарата на представителите на САЩ Грегъри Мийкс (демократ от Ню Йорк и заместник-председател на Комисията по външни работи на долната камара в Конгреса), Адам Смит (демократ от Вашингтон и заместник-председател на Комисията по въоръжените сили на Камарата) и Джим Хаймс (демократ от Кънектикът и заместник-председател на Постоянната специална комисия по разузнаване на Камарата) излязоха с изявление след телефонен разговор между украинския лидер Володимир Зеленски и двупартийна група от членове на Конгреса. Те обвиниха президента на САЩ Доналд Тръмп, че е изоставил Украйна за сметка на Путин, и призоваха Конгреса да се задейства.

Путин извършва военни престъпления с подкрепата на Тръмп

„Конгресът на Съединените щати застава твърдо и недвусмислено на страната на Украйна. Продължаващата кампания на Русия за извършване на военни престъпления и избиването на невинни цивилни, подпомогнати от пропутинската политика на администрацията на Тръмп, изискват спешни и решителни действия от страна на Конгреса, за да се потвърди отново тази подкрепа", заявяват конгресмените.

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„Макар Доналд Тръмп да даде ясно да се разбере, че изоставя Украйна в полза на Путин, ние оставаме ангажирани да работим спешно с членове на Конгреса от двете партии за прокарването на законодателство, което да принуди администрацията на Тръмп да предостави на Украйна подкрепата в областта на сигурността, икономиката и разузнаването, от която тя се нуждае, за да защити своя народ от бруталната и незаконна инвазия на Путин. Ние също така сме решени да работим заедно за прокарването на законодателство, което да коригира Закона „Греъм“ и да попречи на президента Тръмп да внася едностранно руски енергийни ресурси и да подкопава интересите на националната сигурност на САЩ", категорични са демократите, визирайки закона за "адските санкции" срещу Русия и Иран на вече покойния републикански сенатор Линдзи Греъм.

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Припомняме, че Тръмп сключи сделка с Владамир Путин за доставка на руски дизел на американския и световния пазар, уж за да намали цените, след като авантюрата на републиканеца в Иран остави Ормузкия проток ефективно затворен, а в САЩ все пак предстоят междинни избори - Тръмп се надява републиканците да не изгубят катастрофално двете камари на Конгреса. Освен това за кратко Щатите спряха военния вариант на Starlink за Украйна, както и споделянето на разузнавателна информация за руски атаки с балистични ракети. Поредният пример бе от вчера: Новият фатален балистичен удар по Киев: САЩ пак не са предупредили Украйна (ВИДЕО).

„Администрацията на Тръмп показа, че не може да ѝ се има доверие да постъпи правилно в подкрепа на Украйна. Подкопаването на способността на Украйна да се защитава, няма да доведе до справедлив и траен мир и затова е както неморално, така и в противоречие с интересите на Съединените щати, както и на нашите партньори и съюзници. Конгресът трябва да предприеме действия и да направи това, което тази администрация отказва да направи: да застане на страната на Украйна, да защити интересите на Америка и да даде ясно да се разбере, че автократичната агресия няма да бъде възнаградена", завършват конгресмените демократи.

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