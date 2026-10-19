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Новият фатален балистичен удар по Киев: САЩ пак не са предупредили Украйна (ВИДЕО)

19 октомври 2026, 9:48 часа 2248 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Х
Новият фатален балистичен удар по Киев: САЩ пак не са предупредили Украйна (ВИДЕО)

Украйна отново не е получила предварително предупреждение от своите партньори преди нощния удар с балистични ракети на Русия срещу Киев, съобщават източници пред „Радио Свобода/Свободна Европа“, въпреки че украинският президент Володимир Зеленски заяви, че САЩ са възобновили споделянето на разузнавателна информация за изстрелването на ракети от страна на Руската федерация. По-късно тази информация бе потвърдена директно от лидера на Украйна в профилите му в социалните мрежи.

При атаката загина 21-годишна жена, а трима души бяха ранени, двама от които бяха хоспитализирани. Още трима получиха медицинска помощ на място, след като отломки удариха жилищна сграда.

От метрото в Киев съобщиха, че надземна станция, релси и кабели са били повредени, което е наложило затварянето на станциите „Черниговска“ и „Лисова“: Руска реакция на горящия Санкт Петербург: Ракети по Киев, убит и ранени плюс щети по метростанция (ВИДЕО).

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"През нощта беше нанесена поредната руска атака с балистични ракети, проведена на няколко вълни, и отново не последва предварително предупреждение от нашите партньори. Те отново нацелиха енергийни съоръжения и инфраструктура, но бяха нанесени щети и на медицинска клиника, училище, метростанция и обикновени жилищни сгради. Общо руснаците изстреляха 16 балистични ракети в целенасочена атака срещу Киев и Киевска област. Руснаците изстреляха също така над 200 дрона от различни типове, включително „Шахед“ с реактивни двигатели, като атаките обхванаха територията от Харковска и Днепропетровска област до Волинска, Ровненска и Одеска област. За съжаление, има жертви. Изказвам съболезнования на техните семейства и близки. Ранените получават медицинска помощ. През нощта и тази сутрин Русия атакува енергийни съоръжения в областите Виница, Волин, Кировоград, Киев, Николаев, Житомир, Хмелницки, Харков, Тернопол, Одеса и Ровно. Само през тази една нощ бяха повредени повече от 10 енергийни инфраструктурни съоръжения, а поне 550 000 семейства останаха без ток. Ремонтни екипи работят на място", заяви Зеленски.

"Украйна никога не е искала тази война и ние сме приветствали буквално ВСЯКА инициатива на нашите партньори за достойно приключване на конфликта. Ние реагирахме положително на ВСЯКО предложение за прекратяване на огъня. Отговорът на Русия, отново и отново, беше балистични ракети, „Шахед-и“ и убийства. Путин не само не иска да сложи край на тази война – той дори не иска да предприеме никакви стъпки към деескалация. ВСЕКИ един от нашите партньори е преживял това на собствения си гръб, когато е чул отказите на Русия. И е от решаващо значение да наричаме нещата с истинските им имена. Да наричаме агресора агресор и да помогнем на Украйна да защити човешките животи. Когато доставките на ракети за противовъздушната отбрана на Украйна се блокират, докато на Русия се предоставят облекчения или отлагания на санкциите, това, за съжаление, е отричане на реалността от страна на нашите партньори. Реалността е, че войната продължава, и тя продължава единствено заради руските удари и желанието на Русия да я удължи. Благодаря на всички, които признават тази реалност и помагат на Украйна!", завърши Володимир Зеленски.

Междувременно говорителят на украинските ВВС полковник Юрий Игнат коментира, че украински специалисти и американските им колеги разследват какво се е случило. Предупреждение от САЩ е дошло, но чак в 3:00 часа през нощта, което е било твърде късно, за да реагира по протокол украинската ПВО:

Дежавю

Това е най-малко вторият път този месец, в който Киев е ударен без предупреждение, след като партньорите на Украйна не успяха да предупредят страната за първата вълна от балистични оръжия на 12 октомври. Ден по-късно Зеленски заяви, че се е случило същото.

Той каза по-рано тази седмица, че САЩ са преустановили споделянето на някои разузнавателни данни с Украйна. А в неделя, 18 октомври, потвърди, че вече подаването на разузнаване е изцяло възстановено.

Украинският лидер обаче заяви, че ако Щатите продължат да правят подобни неща, включително ограничаването на Starshield (военния елемент на Starlink) и сключването на още икономически сделки с Русия, както и ако напълно влязат в лагера на диктатора Владимир Путин, то страната му едва ли ще има шанс да удържи агресията: Зеленски заговори за поражение, от САЩ валят разнопосочни сигнали (ВИДЕО).

Марко Рубио: Не знам откъде Зеленски черпи информацията си, няма никакво преустановяване

"Не знам откъде черпи тази информация или защо казва тези неща пред пресата. Нямало е никакво преустановяване", отвърна задочно държавният секретар на САЩ Марко Рубио пред медиите, коментирайки думите на Зеленски за разузнавателните данни от съюзниците.

"Зеленски трябва да се съсредоточи върху прекратяването на тази война", заяви още Рубио.

Той призна, че преди няколко нощи е възникнал софтуерен проблем, свързан с украинската система за ранно предупреждение. "EUCOM (Европейското командване на САЩ - бел. ред.) разглежда случая. Не мога да коментирам какво се е случило снощи", каза държавният секретар на Щатите.

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САЩ Балистични ракети Киев Володимир Зеленски Марко Рубио война Украйна
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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