Новият фатален балистичен удар по Киев: САЩ пак не са предупредили Украйна (ВИДЕО)

Украйна отново не е получила предварително предупреждение от своите партньори преди нощния удар с балистични ракети на Русия срещу Киев, съобщават източници пред „Радио Свобода/Свободна Европа“, въпреки че украинският президент Володимир Зеленски заяви, че САЩ са възобновили споделянето на разузнавателна информация за изстрелването на ракети от страна на Руската федерация. По-късно тази информация бе потвърдена директно от лидера на Украйна в профилите му в социалните мрежи.
При атаката загина 21-годишна жена, а трима души бяха ранени, двама от които бяха хоспитализирани. Още трима получиха медицинска помощ на място, след като отломки удариха жилищна сграда.
От метрото в Киев съобщиха, че надземна станция, релси и кабели са били повредени, което е наложило затварянето на станциите „Черниговска“ и „Лисова“: Руска реакция на горящия Санкт Петербург: Ракети по Киев, убит и ранени плюс щети по метростанция (ВИДЕО).
WATCH: Panoramic view of several Russian ballistic missiles striking Kyiv, targeting energy infrastructure. https://t.co/D1MYrIJTNq— Clash Report (@clashreport) October 19, 2026
A Russian strike damaged Kyiv’s Cosmo Multimall, hitting its facade and roof, blowing out windows and partially collapsing floors. The Zviropolis petting zoo inside was also damaged. No animals were injured, and their evacuation is underway. #Ukraine https://t.co/CfxZaA7mfu— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 19, 2026
"През нощта беше нанесена поредната руска атака с балистични ракети, проведена на няколко вълни, и отново не последва предварително предупреждение от нашите партньори. Те отново нацелиха енергийни съоръжения и инфраструктура, но бяха нанесени щети и на медицинска клиника, училище, метростанция и обикновени жилищни сгради. Общо руснаците изстреляха 16 балистични ракети в целенасочена атака срещу Киев и Киевска област. Руснаците изстреляха също така над 200 дрона от различни типове, включително „Шахед“ с реактивни двигатели, като атаките обхванаха територията от Харковска и Днепропетровска област до Волинска, Ровненска и Одеска област. За съжаление, има жертви. Изказвам съболезнования на техните семейства и близки. Ранените получават медицинска помощ. През нощта и тази сутрин Русия атакува енергийни съоръжения в областите Виница, Волин, Кировоград, Киев, Николаев, Житомир, Хмелницки, Харков, Тернопол, Одеса и Ровно. Само през тази една нощ бяха повредени повече от 10 енергийни инфраструктурни съоръжения, а поне 550 000 семейства останаха без ток. Ремонтни екипи работят на място", заяви Зеленски.
"Украйна никога не е искала тази война и ние сме приветствали буквално ВСЯКА инициатива на нашите партньори за достойно приключване на конфликта. Ние реагирахме положително на ВСЯКО предложение за прекратяване на огъня. Отговорът на Русия, отново и отново, беше балистични ракети, „Шахед-и“ и убийства. Путин не само не иска да сложи край на тази война – той дори не иска да предприеме никакви стъпки към деескалация. ВСЕКИ един от нашите партньори е преживял това на собствения си гръб, когато е чул отказите на Русия. И е от решаващо значение да наричаме нещата с истинските им имена. Да наричаме агресора агресор и да помогнем на Украйна да защити човешките животи. Когато доставките на ракети за противовъздушната отбрана на Украйна се блокират, докато на Русия се предоставят облекчения или отлагания на санкциите, това, за съжаление, е отричане на реалността от страна на нашите партньори. Реалността е, че войната продължава, и тя продължава единствено заради руските удари и желанието на Русия да я удължи. Благодаря на всички, които признават тази реалност и помагат на Украйна!", завърши Володимир Зеленски.
Another Russian ballistic missile attack came in several waves overnight, and once again, there was no early warning from our partners. They again targeted energy facilities and infrastructure, but a medical clinic, a school, a metro station, and ordinary residential buildings were also damaged. In total, the Russians launched 16 ballistic missiles in a deliberate attack on Kyiv and the Kyiv region. The Russians also launched more than 200 drones of various types, including jet-powered “shaheds,” with attacks spanning from the Kharkiv and Dnipro regions to the Volyn, Rivne, and Odesa regions. Sadly, there are casualties. My condolences to their families and loved ones. Those who were injured are receiving assistance. Overnight and this morning, Russia attacked energy facilities in the Vinnytsia, Volyn, Kirovohrad, Kyiv, Mykolaiv, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Kharkiv, Ternopil, Odesa, and Rivne regions. In this one night alone, more than 10 energy infrastructure facilities were damaged, and the lights went out for at least 550,000 families. Repair crews are working at the sites. Ukraine never wanted this war, and we have welcomed literally EVERY attempt by our partners to bring this war to a dignified end. We have responded positively to EVERY ceasefire proposal. Russia's response, time and again, has been ballistic missiles, “shaheds,” and killings. Putin not only doesn't want to end this war – he doesn't even want to take any steps toward de-escalation. EVERY ONE of our partners has experienced this firsthand when they heard Russia's refusals. And it is crucial to call things what they are. To call the aggressor an aggressor and help Ukraine defend lives. When deliveries of missiles for Ukraine's air defense are blocked while Russia is granted relief or delays in sanctions, this is, unfortunately, a denial of reality on the part of our partners. The reality is that the war continues, and it continues solely because of Russian strikes and Russia's desire to drag this war out. I thank everyone who recognizes this reality and helps Ukraine!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2026
Междувременно говорителят на украинските ВВС полковник Юрий Игнат коментира, че украински специалисти и американските им колеги разследват какво се е случило. Предупреждение от САЩ е дошло, но чак в 3:00 часа през нощта, което е било твърде късно, за да реагира по протокол украинската ПВО:
Ukraine’s Air Force says US intelligence warning did not arrive during Russia’s evening ballistic attack on Kyiv, forcing Ukrainian forces to detect the missiles using their own radars. Spokesperson Yurii Ihnat said Ukrainian and US specialists are investigating why the information was not received. A US warning arrived around 3 a.m., but too late for a full response, and in some parts of Kyiv air raid sirens may have sounded after explosions. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 19, 2026
Дежавю
Това е най-малко вторият път този месец, в който Киев е ударен без предупреждение, след като партньорите на Украйна не успяха да предупредят страната за първата вълна от балистични оръжия на 12 октомври. Ден по-късно Зеленски заяви, че се е случило същото.
Той каза по-рано тази седмица, че САЩ са преустановили споделянето на някои разузнавателни данни с Украйна. А в неделя, 18 октомври, потвърди, че вече подаването на разузнаване е изцяло възстановено.
Украинският лидер обаче заяви, че ако Щатите продължат да правят подобни неща, включително ограничаването на Starshield (военния елемент на Starlink) и сключването на още икономически сделки с Русия, както и ако напълно влязат в лагера на диктатора Владимир Путин, то страната му едва ли ще има шанс да удържи агресията: Зеленски заговори за поражение, от САЩ валят разнопосочни сигнали (ВИДЕО).
Марко Рубио: Не знам откъде Зеленски черпи информацията си, няма никакво преустановяване
"Не знам откъде черпи тази информация или защо казва тези неща пред пресата. Нямало е никакво преустановяване", отвърна задочно държавният секретар на САЩ Марко Рубио пред медиите, коментирайки думите на Зеленски за разузнавателните данни от съюзниците.
"Зеленски трябва да се съсредоточи върху прекратяването на тази война", заяви още Рубио.
Q: Zelensky said that the U.S. had paused some intelligence sharing earlier this week. Rubio: I don't know where he's getting these things from or why he's saying these things to the press. There's been no pause. Zelensky should be focused on bringing an end to this war. https://t.co/36TAlY7zH7— Clash Report (@clashreport) October 19, 2026
Той призна, че преди няколко нощи е възникнал софтуерен проблем, свързан с украинската система за ранно предупреждение. "EUCOM (Европейското командване на САЩ - бел. ред.) разглежда случая. Не мога да коментирам какво се е случило снощи", каза държавният секретар на Щатите.
Marco Rubio on Ukraine: A few nights ago, there was a software problem involving Ukraine's early warning system. EUCOM is looking at it. I can't comment on what happened last night. https://t.co/rKhYo9kqJ0— Clash Report (@clashreport) October 19, 2026