Десетки радикални пропалестински активисти превзеха сградата на Колумбийския университет (ВИДЕА)

Окупацията се случва рано сутринта във вторник (30.04), само часове след като институцията започва да отстранява студенти, които нарушават крайния срок за спиране на действията в кампуса.

Пропалестинският протест в кампуса на Колумбийския университет започна още на 17 април 2024 г., когато студенти, разположиха лагер от около 50 палатки. Те настояха университетът да осъди действията на Израел в ивицата Газа.

Вълната от демонстрации започна в Колумбийския университет в Ню Йорк, но оттогава те бързо се разпространиха в цялата страна. Въпреки че в много кампуси цари мир, броят на задържаните протестиращи бързо нараства. Сред тях са 100 души в Североизточния университет в Бостън, 80 души във Вашингтонския университет в Сейнт Луис, 72 души в Държавния университет в Аризона и 23 души в Университета в Индиана.

