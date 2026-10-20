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Двигател на самолет пламна секунди преди излитане (ВИДЕО)

20 октомври 2026, 7:16 часа 1561 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Двигател на самолет пламна секунди преди излитане (ВИДЕО)

Двигател на самолет се запали преди излитане в Перу. Инцидентът е станал на 19 октомври, докато самолетът се е подготвял за излитане. Пътници забелязали проблясъци през прозорците. Всички били бързо евакуирани, а полетът – отменен. На място са пристигнали летищни пожарникари, които са изгасили пламъците. От авиокомпанията посочиха като причина „непредвидена техническа неизправност“. Причината все още не е установена.

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На видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, се вижда дим, излизащ от лявото крило на самолета, преди да избухнат пламъци. От LATAM заявиха, че оказват съдействие на засегнатите пътници и организират алтернативни полети.

Самолетът ще премине през техническа проверка, за да се установи какво точно се е случило.

Летищните власти съобщиха, че след инцидента работата на летището е продължила нормално.

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Перу самолет пожар
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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