Двигател на самолет пламна секунди преди излитане (ВИДЕО)

Двигател на самолет се запали преди излитане в Перу. Инцидентът е станал на 19 октомври, докато самолетът се е подготвял за излитане. Пътници забелязали проблясъци през прозорците. Всички били бързо евакуирани, а полетът – отменен. На място са пристигнали летищни пожарникари, които са изгасили пламъците. От авиокомпанията посочиха като причина „непредвидена техническа неизправност“. Причината все още не е установена.

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На видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, се вижда дим, излизащ от лявото крило на самолета, преди да избухнат пламъци. От LATAM заявиха, че оказват съдействие на засегнатите пътници и организират алтернативни полети.

Самолетът ще премине през техническа проверка, за да се установи какво точно се е случило.

Летищните власти съобщиха, че след инцидента работата на летището е продължила нормално.

Plane engine catches fire before takeoff in Peru Passengers saw flashes through the windows. Everyone was quickly evacuated, and the flight was cancelled. The airline cited an “unforeseen technical malfunction” as the cause. — NEXTA (@nexta_tv) October 19, 2026