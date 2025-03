Държавният секретар на САЩ Марко Рубио излезе в ефир с кръст на челото (ВИДЕО)

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се появи по Fox News с кръст на челото си, символ на началото на Великия пост за католиците. Преди интервюто той присъства на литургия, където свещеник му сложи белега в знак на покаяние. Появата на висш държавен служител в САЩ с подобен религиозен символ на публично място е изключително рядко явление и веднага направи впечатление на журналистите и на телевизионните зрители.

Традицията да се поставя кръст с помощта на пепел е свързана с Пепеляната сряда, с която започва Великият пост за католиците и която напомня на вярващите за крехкостта на живота с думите: "Помни, че си пръст и на пръст ще се превърнеш". На този ден свещениците поставят върху челата на енориашите кръст от пепел от осветени палмови клонки.

В ефир Рубио каза, че Доналд Тръмп гледа на руско-украинската война като на продължителен конфликт, стигнал до задънена улица.

"Честно казано, това е прокси война между ядрените сили – САЩ, които помагат на Украйна, и Русия – и тази война трябва да приключи", заяви Рубио.

Още: Планът "Небесен щит": 120 европейски изтребители могат да защитят небето над Украйна

Рубио не пропусна да разкритикува Украйна и европейските й съюзници, твърдейки, че те нямат план за прекратяване на войната. По думите му според Европа трябвало да се продължи да се дава на Киев "толкова, колкото имат нужда, толкова дълго, колкото искат". "Това не е стратегия", заяви Рубио.

🇺🇸 U.S. Secretary of State Marco Rubio, with a cross on his forehead (Ash Wednesday), appeared live on Fox News. He called the war in Ukraine a "proxy war" between Russia & the U.S. that must end and criticized Ukraine & Europe for lacking a plan to resolve the "conflict." pic.twitter.com/rWiJ2f6men