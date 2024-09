Илон Мъск се предаде: Предложи на Тейлър Суифт да ѝ направи дете

Милиардерът Илон Мъск обяви готовността си да "дари дете" на певицата Тейлър Суифт. Така той реагира на изказването ѝ в подкрепа на кандидатката за президент на САЩ Камала Харис.

34-годишната Тейлър Суифт нарече Харис "надарен лидер": "И вярвам, че можем да постигнем много повече в тази страна, ако бъдем ръоводени със спокойствие, а не с хаос". Тя подписа поста си като "Тейлър Суифт, бездетна дама с котки".

Илон Мъск, в отговор на коментара на Тейлър Суифт, написа в социалната мрежа X: "Добре, Тейлър... Ти печелиш... Ще ти дам дете и ще пазя котките ти с цената на живота си".

Fine Taylor … you win … I will give you a child and guard your cats with my life