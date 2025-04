Тръмп почти на руски: Крим е и ще остане на Путин. Украйна сама си е виновна за войната

Американският президент Доналд Тръмп заяви в интервю за списание "Тайм", че Крим ще остане под руски контрол като част от евентуално мирно споразумение между Русия и Украйна. В разговора, проведен във вторник и публикуван днес, Тръмп подчерта, че ситуацията с полуострова е отдавна решена в полза на Москва.

"Крим ще остане в състава на Русия. И Зеленски разбира това, и всички разбират, че Крим е под контрола на Русия от дълго време", посочи Тръмп. Още: Тръмп продава мирен план за Украйна. Но никой не го купува

В същото интервю президентът на САЩ отправи критика към Украйна, като я обвини, че именно стремежът ѝ за присъединяване към НАТО е провокирал началото на войната. "Мисля, че това, което предизвика войната, беше, когато те започнаха да говорят за присъединяване към НАТО", каза той. По думите му, ако темата не беше повдигната, конфликтът можеше да бъде избегнат.

Тръмп също така изрази мнение, че Украйна няма реален шанс да стане член на НАТО: "Не мисля, че те някога ще могат да се присъединят към НАТО". Още: "Украинците не получават нищо": Борис Джонсън разкритикува мирния план на Тръмп

Относно възможността за мирно споразумение, президентът изрази увереност, че руският диктатор Владимир Путин би се съгласил на подобна стъпка — и че именно той, Доналд Тръмп, е човекът, който може да постигне такава договореност.

"Да, смятам, че ще го направи. И смятам, че причината съм аз. Смятам, че съм единственият, който може да уреди нещата", каза той в интервюто, допълвайки, че се водят "много добри разговори" и че страните са "много близо до сделка".

Попитан дали е възможно постигането на мир при условие, че Володимир Зеленски остане президент на Украйна, Тръмп отговори утвърдително: "Да, смятам. Той сега е президент и смятам, че ще постигнем сделка". Още: Der Spiegel: Това не е мирен план, а план за ескалация на войната

На въпрос за обещанието му да сложи край на войната между Русия и Украйна още в първия си ден на поста, Тръмп отговаря: "Казах го образно и го казах като преувеличение, за да подчертая нещо... Очевидно хората знаят, че е било замислено като шега, но беше казано и че ще се сложи край."

Говорейки пред репортери в петък, докато напускаше Белия дом, за да присъства на погребението на папа Франциск в Рим, Тръмп заяви, че няма краен срок за приключване на мирните преговори. "Искам просто да го направим възможно най-бързо", каза Тръмп. По думите му, преговарящите са "доста близо" до споразумение.

Той обеща да се срещне с чуждестранни лидери по време на престоя си в Рим и каза, че "е възможно" да се срещне със Зеленски.

Trump yesterday: "I have my own deadline."



Trump today: "No deadline, I just want to get it done as fast as possible." pic.twitter.com/SAhWuVawxY