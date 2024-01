Източното крайбрежие на САЩ потъва (СНИМКИ)

Цели области, включително Ню Йорк, Балтимор и Норфолк, потъват със скорост между 1 и 2 милиметра годишно - реалност, която може да доведе до сериозни щети на инфраструктурата, хората и тяхното имущество, ако не бъдат предприети мерки.

„Проблемът не е само в това, че земята потъва. Проблемът е, че горещите точки на потъваща земя се пресичат директно с населението и инфраструктурните центрове“, каза Леонард Охенхен, студент, работещ в лабораторията за наблюдение на Земята и иновации на Virginia Tech и водещ автор на изследването.

„Измерихме нива на слягане от два милиметра на година, засягащи повече от два милиона души и 800 000 имота на Източното крайбрежие“, добави съавторът на изследването и професор по геофизика от Virginia Tech Манучер Ширзаей.

„Това засяга вас, мен и всички“, продължи професорът, добавяйки, че „действието може да е постепенно, но въздействието е реално“, подчерта той, пише БГНЕС.

