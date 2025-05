"За пореден път, когато Тъкър Карлсън повтаря руски фалшиви опорки, винаги си спомням истинска история от живота му. Тъкър Карлсън наистина е искал да служи в ЦРУ, но се провалил на теста за интелигентност". Това написа в официалния си канал в Телеграм лейтенант Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна.

Коваленко говори след поредната словестна атака на изгонения дори от настроената благоприятно към републиканците телевизия Fox News телевизионен водещ спрямо Украйна. Карлсън заяви, че смята, че Зеленски е враг на САЩ и че "неговото правителство опита да убие един куп хора". Според Карлсън, това включвало "хора, които са на страната на консерваторите" (кои точно консерватори, в кои държави, поименно?!).

Tucker Carlson is once again parroting Kremlin propaganda—calling Zelensky an enemy of the US, accusing Ukraine of targeting conservatives, and spreading wild claims about arms deals with cartels.



Looks like Moscow's got a new PR guy. pic.twitter.com/fvGOUeUD9G