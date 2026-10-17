Жените около Тръмп: Кои ключови фигури си отидоха и защо?

Доналд Тръмп по никакъв начин не е феминист. Той самият го е казвал . Но американският президент често е посочвал факта, че през годините е наемал и повишавал жени в опит да избегне критики както към политиката си, така и към личното си поведение, пише британското издание The Guardian. По време на втория му мандат обаче има една обща характеристика сред повечето от напусналите администрацията на Тръмп.

Само в рамките на няколко месеца половината от осемте му високопоставени жени служители или подадоха оставка, или бяха уволнени. Всички бяха заменени от мъже. Няколко други жени в администрацията му също напуснаха, доброволно или неволно.

В петък Тръмп беше принуден да отрече информациите, че обмисля да замени Сузи Уайлс, началник на кабинета си в Белия дом и първата жена, заемаща поста. „Тя ще бъде тук дълго време“, заяви той.

Междувременно многобройни висши служители от мъжки пол, от министъра на отбраната на Тръмп Пийт Хегсет, който многократно е предизвиквал световно осъждане, до широко осмивания директор на ФБР Каш Пател, са преживели многократни призиви за оставка – и въпреки това остават на поста си.

„Ако си мъж в администрацията на Тръмп, изглежда, че те възнаграждават неправомерното поведение“, отбеляза през април Александрия Окасио-Кортес, конгресменката от Демократическата партия„

"Не бих казал, че съм феминист“, каза Тръмп в интервю през 2018 г. „Искам да кажа, мисля, че това може би би било твърде далеч. Аз съм за жените. Аз съм за мъжете. Аз съм за всички". Но не всеки има възможност да остане наоколо.

Кейти Захария

Последната женска жертва беше прессекретарят на Белия дом Кейти Захария, която беше уволнена в петък, само пет дни след встъпването си в длъжност. След труден старт на мандата си, предизвикан от широко критикуван първи брифинг за пресата в Белия дом във вторник, тя се сблъска и с въпроси относно юридическите си квалификации, след като призна, че не е издържала адвокатския изпит. Последвалата семантична битка за това дали е адвокат или юрист, я постави в затруднено положение - дори с дясната кабелна мрежа Fox News.

Закария пое поста от Каролайн Ливит, която заяви през август, че е решила да напусне поста след 20 месеца, за да може да прекарва повече време с младото си семейство. ОЩЕ: Само пет дни след назначаването й: Новата говорителка на Белия дом напуска поста си (ВИДЕО)

Кристи Ноем

Що се отнася до уволненията, първото домино, което падна, беше бившият министър на вътрешната сигурност Кристи Ноем, която беше лицето на кампанията за масово депортиране на Тръмп, докато не беше безцеремонно уволнена на 5 март.

Мандатът ѝ беше съпроводен от противоречия, до голяма степен на фона на националното недоволство от федералните операции по прилагане на имиграционните правила, при които бяха убити двама американски граждани в Минеаполис (единият от които Ноем нарече „вътрешен терорист“ без доказателства), и съвпадна с рязък спад в националната подкрепа за имиграционната програма на Тръмп.

Нейното твърдение на изслушване в Конгреса през март, че Тръмп е знаел за решението ѝ да одобри договор за рекламна кампания на стойност 220 милиона долара за насърчаване на имигрантите към „самодепортиране“ – в която видно се виждаше Ноем на кон – е „вбесило“ Тръмп и изглежда е било капката, която е преляла чашата. Имаше и проверка на общите провали в ръководството при Ноем, както и въпроси относно влиянието на нейния съветник Кори Левандовски, който също напусна поста си, когато тя беше отстранена.

Ноем беше преназначена за специален пратеник на така наречената коалиция „Щитът на Америка" и след изтичането на това споразумение миналия месец, сега изпълнява неясно дефинирана консултативна роля.

Пам Бонди

Следващата падна бившият главен прокурор и лоялист на Тръмп Пам Бонди, която беше отстранена през април след бурни 14 месеца, през които президентът все повече се разочароваше от неправилното ѝ отношение към дългоочакваното публикуване на досиетата на Епстийн от Министерството на правосъдието. Проблемът с Епстийн се превърна в огромна политическа отговорност за Тръмп и вбеси неговата база „Мага“, а той също така смяташе, че Бонди не е успяла да преследва в достатъчна степен политическите си врагове. Бонди разкри месец след като беше уволнена, че е била диагностицирана с рак на щитовидната жлеза.

Нейният заместник, Тод Бланш, пое поста през август. Заслужава да се отбележи, че министърът на търговията Хауърд Лътник се сблъска с обществено внимание, след като излязоха наяве подробности около миналите му връзки с Джефри Епстийн и посещенията на частния му остров. За разлика от това, Белият дом го подкрепи, след като демократите призоваха за оставката му

Лори Чавес-ДеРемер

Също през април бившият министър на труда Лори Чавес-ДеРемер подаде оставка, след като разследване на главния инспектор на Министерството на труда доведе до поредица от обвинения в неправомерни действия , включително афера с подчинен и пиене на алкохол на работното място. Тя беше заменена от Кийт Сондерлинг. Твърди се също, че Каш Пател е бил в нетрезво състояние или е отсъствал от работа . Той отрича тези твърдения и остава директор на ФБР.

Тулси Габард

Месец по-късно, през май, Тулси Габард подаде оставка от поста си на директор на националното разузнаване при Тръмп. Въпреки че официално посочи рядката диагноза рак на съпруга си, Габард е била принудена да напусне след бурен период, в който до голяма степен е била отстранена, тъй като Тръмп е предприемал атаки срещу Венецуела и Иран. Преди това тя е свидетелствала пред Конгреса, че Иран не разработва ядрено оръжие. Габард беше заменена временно от Бил Пълт, лоялен на Тръмп човек без предишен опит в разузнавателната сфера, и в крайна сметка от Джей Клейтън.

Снимка: X/Ambassador Kimberly Guilfoylel

Кимбърли Гилфойл

По-рано тази седмица администрацията на Тръмп поиска от дългогодишната съюзничка на Тръмп, Кимбърли Гилфойл, да се оттегли от поста си на посланик на САЩ в Гърция, след седмици на съобщения, че е поискала плащане от донор на Тръмп в замяна на достъп до служители на администрацията.

Единственият висш служител от мъжки пол, който е бил донякъде наказан от Тръмп след завръщането му на поста, е Майк Уолц. ОЩЕ: След обвинения в неподходящо поведение: Посланикът на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл подаде оставка