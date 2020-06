Как в САЩ учат полицаите да убиват? (ВИДЕО)

"Изхождайки от изследванията, с които се занимавам цял живот, аз съм убеден, че ако вие се подготвите напълно за това, в повечето случаи убийството не представлява нещо особено сложно” – заявил експертът през 2015 г. по време на един семинар за полицейски служители, заснет в документалния филм Do Not Resist („Не се съпротивлявайте”). Според Гросман, „опитният воин” трябва да подготви „своя разум, тяло и дух” към възможното отстраняване на заплахата. Освен това, както твърди инструкторът, едни от немногото преимущества на опасната работа се явява непредаваемото усещане в секса. Според Гросман, след като един от партньорите убива някого по дълга на службата, в двойката се разгорява страст. „Нашата работа няма много преимущества. Така че намерете едно от тези преимущества, разхлабете се и получете удоволствие” – цитира изданието.Гросман е запасен военен и бивш инструктор в най-престижната Военна академия на САЩ. В своя курс Bulletproof Mind (Брониран разум), който може да се премине и онлайн, експертът учи полицаите, работещи на първа линия на „войната” на улиците, на „логиката на убийството”. А като убиваш, казва Гросман, по-добре е да не се колебаеш. На сайта на инструктора е посочено, че със своята програма е обиколил всичките 50 американски щати. Той прекарва годишно 300 дни в пътувания, участвайки в семинари на правоохранителните органи.Гросман обучава полицаите на своята доктрина, носеща името „киллология”. В нея са описани „реакциите на здрав човек в условия, когато може на стане наложително да извърши убийство на полицай или на военен, както и факторите, които позволяват или не дават да се извърши убийството в такава ситуация. „Какво правят хищниците? Убиват. Само убиец може да ловува друг убиец. Готови ли сте вие емоционално, духовно и психологически да вземете живота на човек, за да защитите други животи на невинни хора” – разсъждава експертът по време на един от своите семинари, заснет от журналисти.Режисьорът на филмаКрейг Аткинсън счита, че Гросман не различава войници, които преминават служба в зона на бойните действия, и полицаи, чиято задача е да защитават гражданите. Според Аткинсън, той изпаднал „в ужас”, докато присъствал на занятие на инструктора и узнавайки той на какво учи служителите на реда. „Разбира се, че не всички полицаи са лоши, но ако вземем добрите и ги изпратим на такава подготовка, много бързо може да се види това, което виждаме по цялата страна” – коментира режисьорът, обличайки проблема в милитаризация на полицията в САЩ.Според Business Insider, курсовете на Гросман са подложени на широка обществена критика още преди 2016 г., когато медиите узнаха, че полицаят от Минесота Джеронимо Янес, без особени причини застрелял Филандо Кастила след като спрял колата му за преглед, преди това е посещавал семинаритеПравозащитната организация Communities United Against Police Brutality (Обединение против полицейската жестокост) споделила с Business Insider своя листовка от 2018 г., в която се твърди, че „научният” подход на Гросман не е обоснован и не е потвърден от други експерти в областта на психологията. Според организацията, инструкторът специално насъсква полицаите, като ги убеждава, че те са „воини” (войници), че те са „на война”, че опасността ги чака зад всеки ъгъл, имунизирайки от „страх пред гражданите и готовност да убиват”. От тогава много полицейски участъци се отказали от услугите на Гросман и започнали да прибягват до по-малко агресивни обучаващи програми, отбелязва изданието. Според бившия полицейски служител Сет Стотън, който сега преподава в юридическия факултет на Университета на Южна Каролина, подходът на Гросман е използван неправилно. Самата идея за „военна настройка” на първо място е нужна да помогне на полицая да запази хладнокръвие в критична ситуация, когато действително е необходимо да се води борба за живота. Подходът обаче е разпространен далеч по-широко в полицейската система, където на служителите говорят, че те са „супергерои, сражаващи се със силите на злото, че те са войници на първа линия в борба с анархията”. А това, според Стотън, е „контрапродуктивно”, тъй като полицаите започват да виждат врагове във всеки гражданин, с когото им се налага да имат работа. Според Business Insider, семинарите на Гросман съвсем не са единствената причина за полицейската жестокост. С проблема за прилагане на излишна сила се сблъскват и полицейски управления, които са забранили отдавна подобни курсове. Например в Минеаполис, където стана убийството на Джордж Флойд , курсовете за подготовка на „воини” са забранени от 2019 г. Това обаче не спря полицейските служители да прилагат извънредна сила към задържаните, което говори за големи проблеми с непоследователната подготовка, етика, предразсъдъци и расизъм.