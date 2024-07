Кандидатът за вице на Тръмп с обещания за "забравените" американци. Борис Джонсън зове да не се изоставя Украйна

Кандидатът за вицепрезидент на САЩ, ако Доналд Тръмп спечели изборите - Джей Ди Ванс - обеща да се бори за американците от работническата класа, които според него били "отхвърлени и забравени" от демократите.

Представяйки се пред милиони американци, които гледаха речта му по телевизията в праймтайма, сенаторът от Охайо насочи вниманието към скромните си корени в Средния Запад, като нападна "политиците от кариерата" като президента Джо Байдън.

В обръщението си към Националния конгрес на Републиканската партия в Милуоки той каза, че Тръмп е "последната надежда" за американците.

39-годишният Ванс се надява да стане един от най-младите вицепрезиденти в историята на САЩ. В речта си той описа пътя си от трудното детство в малък град в Охайо до американската морска пехота, юридическия факултет в Йейл и накрая - до Сената на САЩ.

Авторът на бестселъра "Хилбилска елегия", посветен на обеднялото му семейство в Апалачите, заяви, че "управляващата класа на Америка" е унищожила общности като родния му град с търговски споразумения и чуждестранни войни. "От Ирак до Афганистан, от финансовата криза до Голямата рецесия, от отворените граници до стагнацията на заплатите, хората, които управляват тази страна, се провалиха и отново се провалиха", каза той.

"Доналд Тръмп представлява последната надежда на Америка да възстанови това, което - ако бъде изгубено - може никога повече да не бъде намерено", добави Ванс, цитиран от BBC.

Кандидатът за президент, който е женен за Уша Ванс - адвокат и дъщеря на индийски имигранти - заяви, че САЩ традиционно приемат новодошлите, но не бива да внасят чужда работна ръка. "Когато допускаме новодошли, ние ги допускаме при нашите условия", каза той.

Снимка: Getty Images

Преди години Ванс беше противник на Тръмп, като веднъж нарече републиканеца "идиот", който може да се превърне в "американския Хитлер".

А сега го защитава: "Обвиняваха го, че е тиранин", посочи Ванс. "Казаха, че трябва да бъде спрян на всяка цена. Но как отговори той? Той призова за национално единство, за национално спокойствие".

Ванс има много спорни позиции относно Украйна, абортите, имиграцията и още теми

Междувременно бившият британски премиер Борис Джонсън призова Доналд Тръмп да запази подкрепата си за Украйна. Той е провел 30-минутна среща с него по време на Националния конгрес на Републиканската партия.

Бившият британски министър-председател заяви след разговора, че е убеден, че Тръмп ще подкрепи Киев, ако бъде избран за президент. "Обсъдихме Украйна и не се съмнявам, че той ще бъде силен и решителен в подкрепата си за тази страна и в защитата на демокрацията", написа Джонсън в профила си в X.

Great to meet President Trump who is on top form after the shameful attempt on his life. We discussed Ukraine and I have no doubt that he will be strong and decisive in supporting that country and defending democracy. pic.twitter.com/OEVZPZsRE1