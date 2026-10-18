Легендарният хотел "Плаза" в Ню Йорк затваря за 4 години

Един от най-известните и разпознаваеми хотели в света – емблематичният "Плаза" (The Plaza Hotel) на Пето авеню в Ню Йорк, подготвя мащабна пауза в своята над вековна история. Иконата на Манхатън ще затвори врати за гости през януари 2027 г., за да премине през пълна реставрация на своята знакова фасада, която се очаква да продължи поне четири години.

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Опазване на историята

От ръководството на хотела обявиха, че предстоящият ремонт е наложителен заради архитектурната и историческа стойност на сградата. "Това начинание отразява сложността на поддържането на обект с толкова голямо значение. При планирането се обръща специално внимание на изискванията за опазване на културното наследство и дългосрочната грижа за сградата, както и на безопасността на нашите гости, служители и обществото като цяло", посочват от мениджмънта на хотела.

Мащабните дейности изискват стриктна координация с институциите и спазване на строгите правила за опазване на паметниците на културата. Сградата е официално призната за един от "Историческите хотели на Америка" – престижен статут, с който разполагат едва 288 обекта в цялата страна.

От Франк Лойд Райт до Доналд Тръмп и "Сам вкъщи"

Проектиран в пищния стил на френски ренесансов замък, хотел "Плаза" отваря врати през 1907 г. и бързо се превръща в неизменна част от попкултурата и висшето общество. Сградата е обезсмъртена на страниците на романа "Великият Гетсби" от Ф. Скот Фицджералд и служи за декор в обичаната поредица детски книги за Елоиз.

Хотелът е декор на десетки филмови класики. Сред тях се откроява "Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк", където епизодична роля играе Доналд Тръмп – собственик на "Плаза" по онова време. Тук са снимани още ленти като "Дънди Крокодила" и "Безсъници в Сиатъл".

През десетилетията сред редовните му гости са били легенди като "Бийтълс", Лайза Минели и прочутият архитект Франк Лойд Райт.