Къде да отпразнувате Хелоуин 2026 г. в Европа? Зловещи градове, хотели с духове и страшни събития

Хелоуин наближава, а празникът вече е завладял целия месец октомври. С понижаването на температурите атмосферата в Европа става все по-мрачна, мистична и готова да посрещне почитателите на тръпката и зловещите истории. Независимо дали търсите истински ужас, стари легенди за духове или просто искате да се потопите в празничния дух сред тикви и светлини, Старият континент предлага невероятни места. Ето къде да се отправите тази година, за да изживеете незабравим Хелоуин.

ОЩЕ: Скандал със Zara: Пуснаха детски костюм за Хелоуин, копиращ униформите от Аушвиц (СНИМКА)

Трансилвания, Румъния

Няма по-логично начало от сърцето на митовете за вампири. Румънският регион Трансилвания е неразривно свързан с Дракула и внушителния замък Бран, но зловещият му чар крие много повече: живописни села, средновековни крепости и над 100 замъка. Октомври е и идеалното време да се насладите на есенните багри в горите на Карпатите и да разгледате прекрасния град Брашов.

Брюж, Белгия

Известен с романтичните си канали, през октомври този средновековен град придобива мрачен облик. Можете да чуете легендата за водния призрак в Езерото на любовта, да се включите в нощна обиколка или да посетите Музея на изтезанията. Атракцията „Хисториум“ пък посреща гостите с тикви, паяжини и виртуални зловещи преживявания.

Париж, Франция

Френската столица крие множество зловещи тайни зад блясъка си. Разгледайте подземните катакомби с костите на шест милиона души или се разходете из криволичещите алеи на гробището „Пер Лашез“, където почиват Оскар Уайлд и Едит Пиаф. За по-лежерно забавление „Дисниленд Париж“ удължава работното си време до 23:00 ч. в празничната нощ.

ОЩЕ: Любима риалити звезда заприлича на героиня от "Семейство Адамс" (СНИМКИ)

Единбург, Шотландия

Мрачната история и стария град на Единбург го правят перфектен за празника. Всяка година тук се провежда фестивалът на огъня „Самхуин“ (Samhuinn Fire Festival), който вдъхва живот на древните келтски традиции с мащабно шествие, огнени представления и пищни костюми.

Дери, Северна Ирландия

Перфектен избор за семейства. Градът е домакин на мащабния фестивал „Дери Хелоуин“ със светлинни шоута, акробатични фигури на банши и артисти от келтски цирк. През деня можете да си наберете тикви, а вечер да се насладите на представленията на живо.

Хотели, обитавани от духове

„Призрачната спалня“ в Талистън (Есекс, Англия)

Имението представлява лабиринт от стаи, пренасящи ви в различни епохи. За любителите на страха „Призрачната спалня“ възсъздава стая на седемгодишно дете от епохата на Едуард VII с автентични играчки и мебели, създаващи смущаваща атмосфера.

Кастело Дал Поцо (Пиемонт, Италия)

Имение на брега на езерото Маджоре с трагична история от 1467 г. Според легендата младата Барбара била затворена в кулата заради забранена любов и починала, докато чакала любимия си. Гости и до днес твърдят, че виждат нейния дух да наблюдава от прозореца.

Хотел „Ballygally Castle“ (Северна Ирландия)

Замъкът от XVII век се свързва с духа на лейди Изабела Шоу, за която се твърди, че е била заключена и бутната от кулата. Гости съобщават за студени течения и шумове в стая 421 („Стаята на призрака“), която е достъпна за най-смелите.

Апартаментът „Haunted Chamber“ (Йорк, Англия)

Над 600-годишен атмосферен апартамент с изглед към катедралата „Йорк Министър“. Дървената ламперия и историята му придават зловещ чар, а в близост се намират „York Dungeon“ и събитията за Хелоуин в „Hallowscream“.

Хотел „У Принце“ (Прага, Чехия)

Разположен на Стария градски площад, хотелът заема сграда с основи от XII век. Гости споделят за необясними шумове, студени зони и сенчести фигури по коридорите, подсилени от готическата атмосфера на цяла Прага.

Най-добрите събития за Хелоуин

Парти в замъка Бран (Трансилвания, Румъния): На 31 октомври „Замъкът на Дракула“ е домакин на мащабно парти с нощна обиколка, филми на ужасите и диджеи до 4 сутринта.

Фестивал „Брам Стокър“ (Дъблин, Ирландия): От 23 до 26 октомври градът предлага готически уличен театър и литературни събития в памет на създателя на „Дракула“.

Градината „Тиволи“ (Копенхаген, Дания): От 2 октомври до 1 ноември историческият парк се преобразява с над 20 000 тикви, тематична украса и есенни пазари.

Movie Park Germany (Ботроп, Германия): От 26 септември до 8 ноември паркът предлага срещи с над 300 бродещи чудовища, зони на ужаса и лабиринти за търсачите на силни усещания.

Little Kook (Атина, Гърция): Популярното фентъзи кафене се трансформира с гигантски тикви, скелети, вещици и паяжини, превръщайки улицата в декор за филм на ужасите след залез слънце.