Махленски скандал в ООН след „Cuba Libre": Делегация от Куба крещи срещу посланика на САЩ (ВИДЕО)

Видеозапис показва как постоянният представител на Куба в ООН Ернесто Соберон Гусман и неговата делегация крещят силно по адрес на посланика на САЩ в ООН Майк Уолц и неговия екип в коридорите на централата на ООН в Ню Йорк, пише Анадолската агенция. The Associated Press пише, че Съединените щати и Куба са се сблъскали в понеделник в Организацията на обединените нации, докато администрацията на Тръмп се опитва за пореден път да изгради опозиция за предстоящото годишно гласуване, осъждащо десетилетното икономическо ембарго на Вашингтон срещу Хавана.

Video footage shows Cuba's Permanent Representative to the UN, Ernesto Soberon Guzman, and his delegation shouting loudly at US ambassador to the UN Mike Waltz and his team in the corridors of the United Nations Headquarters in New York https://t.co/VzterGNLAX — Anadolu English (@anadoluagency) October 20, 2026

Скандал след „Cuba Libre“

Посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц беше домакин на панел „Cuba Libre“ с дисиденти и бивши затворници в опит да подчертае това, което той нарече потисническото поведение на правителството на острова.

Събитието включваше кадри с откровени сцени, на които изглеждаше, че са задържани кубински граждани, а участниците в дискусията описаха как са били измъчвани и преследвани в продължение на години заради изказвания срещу правителството.

Хавана отдавна отрича да държи политически затворници, но активистки групи са регистрирали хиляди лишени от свобода по политически причини.

На няколко крачки оттам, кубинският посланик в ООН Ернесто Соберон Гузман събра дипломати и съюзници от цял ​​свят, за да протестират срещу това, което той нарече фиктивно събитие срещу Куба. „Тази шарада е опит да се отклони вниманието от един прост факт: САЩ действат като международен престъпник, налагайки колективно наказание на народа на Куба“, каза Гусман. ОЩЕ: САЩ затягат санкциите срещу Куба