Канада вика и Великобритания в икономическия съюз с ЕС

Канадският министър на финансите Франсоа-Филип Шампан смята, че Обединеното кралство трябва да се "присъедини" към предложения икономически съюз между Канада и Европа.

"Всичко е въпрос на същност, за да се изгради съюз на бъдещето. Светът се промени. Америка се промени. Така че ние трябва да се променим", каза Франсоа-Филип Шампан пред ВВС.

Финансовият министър също така даде откровена оценка на търговската война между Канада и САЩ след провала на сделката миналия месец, заявявайки, че правителството се е "застъпило за защитата на канадските индустрии, канадските работници и цялата страна", като е наложило мита.

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Призив към Лондон

Тези коментари идват на фона на решението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да предложи "отваряне на вратата" към асоциирано членство в ЕС за Канада - безпрецедентен ход за блока.

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Посещението на канадския премиер Марк Карни, за да се обърне към ЕС в Страсбург, малко след като беше направено предложението на Фон дер Лайен, беше "за изграждане на съюза на бъдещето", каза Шампан.

Канадският финансов министър отбеляза, че Обединеното кралство и Канада споделят общи ценности. "Ние сме независими и суверенни, но сме по-силни заедно", заключи Франсоа-Филип Шампан.

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"Трябва да гледаме на партньорството по различен начин и хубавото е, че когато погледнете Канада - и бих казал Обединеното кралство - ние споделяме едни и същи ценности. Много сме съгласувани във визията си за света. Защо да не се обединим?", попита той.