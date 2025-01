Масов пожар в завод за батерии избухна в Калифорния (ВИДЕО+СНИМКИ)

Масов пожар избухна в най-голямото в света съоръжение за литиеви батерии в Мос Лендинг, Калифорния, пише "X". Опасни химикали, изпуснати във въздуха, наложиха заповеди за евакуация на съоръжението и близките райони. Командирът на шерифа на окръг Монтерей Андрес Росас съобщи, че приблизително 40% от сградата е разрушена.

‼️🇺🇸 BREAKING: A massive fire broke out at the world's largest lithium battery facility in Moss Landing, California



Dangerous chemicals released into the air prompted evacuation orders for the facility and nearby areas.



Monterey County Sheriff's Commander Andres Rosas reported… pic.twitter.com/nWNZIU8UzK