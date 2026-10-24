МВнР: Започна гласуването в чужбина

Започна гласуването в чужбина на изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г., съобщиха от българското външно министерство. То е започнало тази вечер, 24 октомври, в 21:00 часа българско време и ще приключи сутринта на 26 октомври. Първи ще могат да упражнят правото си на глас българските граждани в Окланд, Нова Зеландия. Избирателните секции там отвориха в 21:00 часа българско време тази вечер.

Последни правото си на глас ще упражнят сънародниците ни в секциите на територията на американските щати Калифорния и Невада. Там изборният ден ще приключи в 5:00 часа българско време в понеделник, 26 октомври.

В колко държави ще се гласува?

Общо 613 избирателни секции са разкрити в 60 държави. Най-много са секциите в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия – 82, Турция – 78, Федерална република Германия – 70, Испания – 67 и САЩ – 44. Следват Италия – 29, Гърция и Нидерландия – по 24, Франция – 18, Австрия – 17, Белгия – 16, Канада – 15, Молдова и Швейцария – по 11.

Машинно гласуване е осигурено в 242 секции, за които са доставени общо 280 устройства. За първи път с машини ще се гласува във Варшава, Букурещ, Братислава, Будапеща и Хелзинки.

Изборните книжа, материалите и машините са доставени своевременно до секциите в чужбина чрез въздушен и наземен транспорт.

Информация за адресите на избирателните секции по държави е публикувана на сайта на МВнР в раздел „Избори за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г.

В списъците за гласуване извън страната са включени 38 227 български граждани. Избирателите, включени в предварителните списъци, не попълват декларация пред членовете на секционната избирателна комисия в изборния ден. Българските граждани, които не са подали заявление за гласуване извън страната, също могат да гласуват в избрана от тях секция в чужбина. В този случай те трябва да подадат пред СИК декларация по образец, че отговарят на условията за гласуване, не са гласували и няма да гласуват на друго място.

Дипломатическите и консулските представителства на Република България поддържат постоянен контакт с местните власти и са в готовност да съдействат при възникване на затруднения в изборния ден, за да се гарантира възможността на българските граждани да упражнят правото си на глас.

Министерството на външните работи изразява благодарност към българските общности в чужбина за активната им подкрепа и съдействие при подготовката и организацията на вота зад граница. ОЩЕ: ЦИК: Гласуването с машина отнема под минута, разписките задължително се подпечатват